யமுனை நதி புதுப்பிப்பு: முனக், கங்கை நதிகளை திருப்பிவிட ஹரியணா, உ.பி.,க்கு மத்திய அரசு உத்தரவு
நமது நிருபா்
புது தில்லி: யமுனை நதிக்கு புத்துயிரூட்டலுக்காக முனக் மற்றும் கங்கை நதிகளை திருப்பி விட உத்தரப் பிரதேசம் , ஹரியாணா மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் ‘மேலும் கூறியதாவது: யமுனை நதியின் புத்துயிரூட்டல் குறித்த சமீபத்திய கூட்டத்தில், ஹரியாணாா மற்றும் உத்தரபிரதேசத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் ஓட்டத்தை அதிகரிக்கவும், வடிகால்களை சீராக வைக்கவும், ஆற்றில் நுழையும் தொழில்துறை கழிவுகளை கட்டுப்படுத்தவும் தெளிவான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டன. ஹரியாணா, உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் தில்லியில் யமுனை நதியின் அனைத்து வடிகால்களையும் தணிக்கை செய்ய மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனத்தை நியமிக்கவும் கூட்டம் முடிவு செய்தது.
யமுனை ஆற்றின் மேற்புறத்தில் சுற்றுச்சூழல் ஓட்டத்தை (மின் ஓட்டம்) அதிகரிப்பதற்கான மூன்று திட்டங்கள் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டன.
யமுனை நதியின் சுற்றுச்சூழல் ஓட்டத்தை அதிகரிப்பதற்காக மேல் கங்கை கால்வாயிலிருந்து (உத்தரபிரதேசம்) கிட்டத்தட்ட 800 கியூசெக் தண்ணீரை நேரடியாக வஜிராபாத் தடுப்பணையில் திருப்பிவிட திட்டம் உள்ளது. மற்றொரு திட்டம் முனக் கால்வாயிலிருந்து (ஹரியாணா) 100 கியூசெக் தண்ணீரை நேரடியாக ஆற்றில் சோ்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் ஓட்டம் என்பது ஒரு ஆற்றின் சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை பராமரிக்கத் தேவையான குறைந்தபட்ச ஓட்டம் ஆகும். மற்றொரு திட்டம் ஹத்னிகிந்த் தடுப்பணையில் இருந்து ஆற்றில் மூன்றாவது நீரோட்டத்தை நிா்மாணிப்பதாகும். இது ஆற்றில் வண்டல் மண் மற்றும் கழிவுகள் குவிவதைக் குறைக்க உதவும். யமுனை நதியில் மாசுபாட்டைக் குறைக்க, கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களிலிருந்து (எஸ். டி. பி) ஆற்றில் நுழையும் கழிவுநீரின் தரத்தை மேம்படுத்தவும் அரசு முயற்சித்து வருகிறது.
ஜல்சக்தி அமைச்சகம், யமுனை புத்துணா்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ், மூன்று மாநிலங்களில் உள்ள எஸ். டி. பி. களில் இருந்து வெளியேறும் நீரின் உண்மையான தரத்தைப் புரிந்துகொள்ள மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனத்தை பணியமா்த்துகிறது. தில்லி அரசு ஏற்கெனவே கழிவுநீா் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை (எஸ். ஐ. எஸ்) தொடங்கியுள்ளது. இது தலைநகரில் கழிவுநீா் உள்கட்டமைப்பை மறுசீரமைப்பதற்கான விரிவான மாஸ்டா் பிளான் ஆகும்.
மேம்படுத்தப்பட்ட பணிகளுக்குப் பிறகு, எஸ். டி. பி. க்கள் அரசாங்கத்தால் நிா்ணயிக்கப்பட்ட தரநிலைகளின்படி சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரை வெளியேற்ற முடியும், மேலும் சுத்திகரிப்பு திறனையும் அதிகரிக்கும். எஸ். டி. பி மேம்படுத்தல் பணியின் கீழ், தில்லி ஜல் போா்டு (டி. ஜே. பி) வெளியேற்றப்பட்ட நீரின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது. இது 10 உயிா்வேதியியல் ஆக்ஸிஜன் தேவை (பிஓடி) நிலைக்கு கொண்டு வருகிறது, இது பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பாகும்.
அண்டை மாநிலமான ஹரியாணாவில் உள்ள வடிகால்களில் இருந்து ஆற்றை சுத்தம் செய்ய, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதிமுறைகள் வரை அதன் அனைத்து வடிகால்களும் வெளியேறுவதை ஒழுங்குபடுத்த 2026 ஆம் ஆண்டு காலக்கெடு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரியாணாவில் உள்ள பல தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளிப்படும் மாசுபாட்டை மேலும் குறைக்க, பொதுவான கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை (சி. இ. டி. பி) அமைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.