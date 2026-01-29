அஜித் பவாா் மறைவு இந்திய அரசியலுக்கு பேரிழப்பு: முதல்வா் ரேகா குப்தா
அஜித் பவாரின் திடீா் மறைவு இந்திய அரசியலுக்கு பேரிழப்பு என்று தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா புதன்கிழமை தெரிவித்துள்ளாா்.
மகராஷ்டிராவின் துணை முதல்வரும், தேசிய வாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அஜித் பவாா் புதன்கிழமை காலை விமான விபத்தில் உயிரிழந்தாா். இது குறித்து தன்னுடைய எக்ஸ் சமூக வலைத்தள பதவில் ரேகா குப்தா பதிவிட்டுள்ளதாவது: துரதிா்ஷ்டவசமான விமான விபத்தில் அஜித் பவாரின் அகால மரணம் வேதனையானது மற்றும் அதிா்ச்சியளிக்கிறது. அவரது மறைவு இந்திய அரசியலுக்கு, குறிப்பாக மகாராஷ்டிராவுக்கு ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பு.
பவாரின் குடும்ப உறுப்பினா்கள் மற்றும் ஆதரவாளா்களுக்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்து கொள்கிறேன். பிரிந்த ஆன்மாவுக்கு இறைவனது காலில் இடம் அளிக்கவும், துயரமடைந்த குடும்பத்திற்கு துக்கத்தைத் தாங்கும் வலிமையை வழங்கவும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் பிராா்த்திக்கிறேன்’ என தெரிவித்துள்ளாா்.
புதன்கிழமை காலை புனே மாவட்டத்தில் உள்ள அவரது சொந்த ஊரான பாராமதி அருகே விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் 66 வயதான அஜித் பவாா் மற்றும் நான்கு போ் உயிரிழந்தனா். புதன்கிழமை அதிகாலை, தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவா் மும்பையில் இருந்து பாராமதிக்கு புறப்பட்டாா், அங்கு அவா் பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதி மாவட்ட பரிஷத் தோ்தலுக்கான பேரணிகளில் உரையாற்ற திட்டமிடப்பட்டிருந்து குறிப்பிடத்தக்கது.