அபிஜித் தீப்கே இறந்ததாக வெளியான செய்தி பொய்யானது

நமது நிருபா்
சிஜேபி நிறுவனா் அபிஜித் தீப்கேவின் மரணத்தை பொய்யாகக் கூறிய சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் ஒரு செய்தித்தாள் கிளிப்பிங் போலியானது என்று தில்லி காவல்துறை வெள்ளிக்கிழமை கூறியதுடன், தவறான தகவல்களை உருவாக்கி பகிா்வதற்கு பொறுப்பானவா்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்தது.
தில்லி காவல்துறை தன்னுடைய அதிகாரப்பூா்வ எக்ஸ் சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட விளக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது: வைரல் செய்தித்தாள் கிளிப்பிங் இட்டுக்கட்டப்பட்டதாகக் கூறிய போலீசாா், சரிபாா்க்கப்படாத தகவல்களை நம்பவோ பரப்பவோ வேண்டாம்.
அபிஜித் தீப்கேவின் மரணத்தை பொய்யாகக் கூறும் ஒரு இட்டுக்கட்டப்பட்ட செய்தித்தாள் கிளிப்பிங் போலியானது. அவா் ஆரோக்கியமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் இருக்கிறாா். இது தீங்கிழைக்கும் மற்றும் இதுபோன்ற போலி உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கி பரப்புவோா் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளது.
சரிபாா்க்கப்படாத உரிமைகோரல்களை பெருக்குவதைத் தவிா்க்குமாறு காவல்துறை பொதுமக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்ததுடன், அதிகாரப்பூா்வ ஆதாரங்கள் மூலம் வெளியிடப்பட்ட தகவல்களை மட்டுமே நம்புமாறு அறிவுறுத்தியது. கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சி. ஜே. பி) தலைமையிலான போராட்டம் ஜூன் 20 ஆம் தேதி தில்லியில் உள்ள ஜந்தா் மந்தரில் தொடங்கியது, மேலும் போட்டித் தோ்வுகளில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறப்படுவது, கல்வி முறையில் சீா்திருத்தங்கள் மற்றும் கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்வது குறித்து பொறுப்புக்கூறலைக் கோருகிறது.
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