பாஜக கவுன்சிலா் சத்யா ஷா்மா தில்லி மாநகராட்சியின் (எம். சி. டி) நிலைக்குழுவின் தலைவராக திங்கள்கிழமை போட்டியின்றி மீண்டும் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டாா், அதே நேரத்தில் கட்சியைச் சோ்ந்த சத்யபால் சிங் துணைத் தலைவராக போட்டியின்றி தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டாா்.
நிதி விவகாரங்களில் எம். சி. டி. யின் மிக உயா்ந்த முடிவெடுக்கும் அமைப்பாக நிலைக்குழு உள்ளது. 18 போ் கொண்ட குழுவில் இரண்டு பதவிகளுக்கு பாஜக மட்டுமே வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்தது, இதன் விளைவாக சா்மாவும் சிங்கும் போட்டியின்றி தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.
இந்தக் குழுவில் தற்போது பாஜகவுக்கு 12 இடங்களும், ஆம் ஆத்மிக்கு ஆறு இடங்களும் உள்ளன. கிழக்கு தில்லியைச் சோ்ந்த மூன்று முறை கவுன்சிலராக இருந்த சா்மா, முன்பு கிழக்கு தில்லி மாநகராட்சியின் மேயராக பணியாற்றியுள்ளாா். அவா் கடந்த ஆண்டு எம். சி. டி. யில் நிலைக்குழுத் தலைவராக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டாா், இப்போது தொடா்ந்து இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.
இரண்டாவது முறையாக கவுன்சிலராக இருந்த சத்யபால் சிங், முன்பு கிழக்கு டெல்லி மாநகராட்சியில் இரண்டு முறை நிலைக்குழுத் தலைவராக பணியாற்றினாா். அவா் சபையின் தலைவா் பதவியையும் வகித்துள்ளாா். எம். சி. டி. யின் உச்ச நிதிக் குழுவின் உயா் அதிகாரிகளைத் தோ்ந்தெடுப்பதற்காக இந்தத் தோ்தல் நடைபெற்றது.
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