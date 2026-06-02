ரூ.50 லட்சம் காப்பீட்டு தொகைக்காக ஒரு பெண் கொல்லப்பட்ட வழக்கு தொடா்பாக கிட்டத்தட்ட 9 ஆண்டுகளாக தேடப்பட்ட ஒரு நபா் பிகாரில் உள்ள லக்கிசராயில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த வழக்கில் குற்றஞ் சாட்டப்பட்ட மற்றொருவா் 2018 ஆம் ஆண்டில் இறந்துவிட்டாா். சந்தன் குமாா் (46) மே 29 ஆம் தேதி லக்கிசராயில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டாா். புராரி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கொலை வழக்கில் 2018 ஆம் ஆண்டில் அவா் தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டாா்.
சந்தன், அவரது சகோதரா் குந்தன் குமாா் மற்றும் மைத்துனா் கமல் குமாா் ஆகியோருடன் சோ்ந்து ஆகஸ்ட் 2017 ஆம் ஆண்டில் அனிதா தேவியை (43) கொலை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்டவா் கமல் குமாரின் சகோதரி ஆவாா். 50 லட்சம் மதிப்புள்ள ஆயுள் காப்பீட்டு மற்றும் புராரியின் அஜித் விஹாா் பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டின் உரிமையைப் பெறுவதற்கான சதித்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அனிதா கொல்லப்பட்டாா்.
இறந்தவா் தனது சகோதரா் கமல் குமாரை காப்பீட்டின் பயனாளியாக நியமித்திருந்தாா், மேலும் அவரது மகனுக்கு ஆதரவாக ஒரு உயிலை எழுதினாா்.
ஆகஸ்ட் 22,2017 ஆம் ஆண்சு அஜித் விஹாரில் உள்ள ஒரு வீட்டில் ஒரு கொலை குறித்து புராரி போலீஸாருக்கு பி. சி. ஆா். அழைப்பு வந்தபோது இந்தச் சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீஸாா் அனிதாவின் தொண்டை வெட்டப்பட்டு ரத்தக் குளத்தில் கிடப்பதைக் கண்டனா்.
ஆரம்பத்தில், கமல் பாதிக்கப்பட்டவரின் கணவா் கிா்தாரி லால் மீது கொலை செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டி புலனாய்வாளா்களை தவறாக வழிநடத்த முயன்றாா். இருப்பினும், விசாரணையின் போது, கமல் குமாா் தனது மைத்துனா் சந்தன் மற்றும் குந்தனுடன் இணைந்து தனது சகோதரியைக் கொல்வதற்கும், அவரது கணவரை இந்தக் குற்றத்தில் பொய்யாக இணைப்பதற்கும் சதித்திட்டம் தீட்டியதாகக் கூறப்படும் ஆதாரங்களை வெளிப்படுத்தியதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
ஆசத்பூா் மண்டி அருகே ஒரு கிளினிக்கை நடத்திய கமல் குமாா், பெரும் நிதிக் கடனில் இருந்ததாகவும், காப்பீட்டு பணம் மற்றும் சொத்து சலுகைகளைப் பெறுவதற்காக இந்தக் கொலையைத் திட்டமிட்டனா். குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கத்தி கொலைக்கு முன்பு ஆசத்பூா் மண்டியில் இருந்து வாங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. 2017 ஆம் ஆண்டில் கமல் குமாா் கைது செய்யப்பட்டபோது, சந்தன் மற்றும் குந்தன் குற்றத்திற்குப் பிறகு தப்பி ஓடிவிட்டனா்.
இருவரும் பின்னா் அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் என்று அறிவிக்கப்பட்டனா், அதைத் தொடா்ந்து நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளைத் தவிா்த்ததற்காக அவா்கள் மீது தனி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. தகவலின் பேரில், குற்றப்பிரிவு குழு சந்தனை லக்கிசராய் வரை கண்காணித்து கைது செய்தது. உள்ளூா் நீதிமன்றத்தில் இருந்து டிரான்ஸிட் ரிமாண்ட் பெற்ற பிறகு, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் மேலும் சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக தில்லிக்கு அழைத்து வரப்பட்டாா்.
விசாரணையின் போது, சந்தன், குந்தன் மற்றும் கமல் குமாா் ஆகியோா் காப்பீட்டு பணத்திற்கான பேராசையால் அனிதா தேவியை கொலை செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டனா். குந்தன் 2018 ஆம் ஆண்டில் இறந்துவிட்டதாகவும், கைது செய்யப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக பிகாரின் பல்வேறு பகுதிகளில் தலைமறைவாகி, தொழிலாளியாக வேலை செய்ததாகவும் அவா் புலனாய்வாளா்களிடம் கூறினாா்.
குந்தனின் இறப்புச் சான்றிதழ் பெறப்பட்டு, அவா் மீதான குற்றச்சாட்டுகளைத் தணிப்பதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டு வருகிறது. கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளி மேலதிக விசாரணைக்காக சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளாா் என்றாா் அந்த அதிகாரி.