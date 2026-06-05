நமது நிருபா்
ஹோட்டலில் கோர தீ விபத்து நிகழ்ந்த ஒரு நாள் கழித்து, மால்வியா நகா் தெருவில் கடைகள் மூடப்பட்டு அமைதி நிலவியது. கருகிய கட்டிடம் மற்றும் நிசப்தமான சூழல் , அங்கு அரங்கேறிய துயரச் சம்பவத்தை சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
புதன்கிழமை காலை ஹோட்டலில் ஏற்பட்ட பெரும் தீ விபத்தில் 21 போ் உயிரிழந்தனா் மற்றும் டஜன் கணக்கானோா் காயமடைந்தனா். பாதிக்கப்பட்டவா்களில் பலா், அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வரும் உறவினா்களைப் பாா்க்க வந்து ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த வெளிநாட்டினா் ஆவா்.
வியாழக்கிழமை காலை வெளியான காட்சிகளில், அப்பகுதியில் உள்ள பல விருந்தினா் இல்லங்கள், தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் கடைகள், ஷட்டா்கள் மூடப்பட்டும், வாயில்கள் பூட்டப்பட்டும் இருந்தன. உரிமையாளா்கள் அவற்றை மூடுவதால், அங்கே தங்கியிருந்தவா்கள் தங்கள் உடமைகளை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேற வேண்டியிருந்தது என்று உள்ளூா்வாசிகள் தெரிவித்தனா்.
வழக்கமாக பரபரப்பாக இருக்கும் அந்தப் பகுதி, தெருக்களில் குறைவான மக்களே காணப்பட்டதாலும், வணிக நடவடிக்கைகள் சிறிதளவே தென்பட்டதாலும் அமைதியாகக் காணப்பட்டது.
அந்தச் சந்து வழியாகச் சென்ற மக்கள், தீயில் கருகிய கட்டிடத்தை நெருங்கியபோது தங்கள் வேகத்தைக் குறைத்தனா். சிலா் கருகிய அந்த அமைப்பைப் பாா்க்கச் சிறிது நேரம் நின்றனா், மற்றவா்களோ அங்கு நடந்த கொடூரங்களைப் பற்றி அமைதியாகப் பேசிக்கொண்டிருந்தனா்.
தீ பரவியதால் கட்டிடத்திற்குள் சிக்கியிருந்த மக்கள் கண்ணாடி ஜன்னல்களை ஆவேசமாகத் தட்டி உதவிக்கு அழைத்ததை உள்ளூா்வாசிகள் நினைவு கூா்ந்தனா்.
அதிகாலையில் என் வீட்டிற்குப் பின்னால் வசிக்கும் என் வாடகைதாரரிடமிருந்து எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது. தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக அவா் தெரிவித்தாா். நான் பதற்றமடைந்து, ஆரம்பத்தில் தீ என் வீட்டில்தான் என்று நினைத்தேன். நான் வெளியே வந்தவுடன், தீ உண்மையில் எங்கள் வீட்டிற்குப் பின்னால் உள்ள கட்டிடத்தில் பிடித்ததாக அவா் கூறினாா், என்று ஒரு உள்ளூா்வாசி தெரிவித்தாா். அவா் மேலும் கூறுகையில், சம்பவ இடத்திற்குச் சென்றபோது, பலா் உள்ளே சிக்கியிருந்ததைக் கண்டதாகக் கூறினாா். அவா்கள் தங்கள் கைகளால் கண்ணாடி ஜன்னல்களைத் தட்டி உதவிக்கு சைகை காட்டினா். நாங்கள் உடனடியாகக் கற்கள், சுத்தியல்கள் மற்றும் பிற கருவிகளைச் சேகரித்துக் கண்ணாடியை உடைத்து உள்ளே சிக்கியிருந்தவா்களை மீட்க உதவினோம், என்று அந்த உள்ளூா்வாசி கூறினாா்.
தீயிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக ஹோட்டலிலிருந்து குதித்தவா்களைத் தாங்குவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட மெத்தைகள், ஹோட்டலுக்கு வெளியே கிடந்தது, பாா்வையாளா்களின் கவனத்தை ஈா்த்தன.
தீ விபத்துக்கான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.