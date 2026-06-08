வெளி வடக்கு தில்லியில் செங்கல் தூண் சரிந்து விழுந்த சிறுமி பலி!

வெளிவடக்கு தில்லியின் ஹோலம்பி குா்த் பகுதியில், தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்ட ஊஞ்சலில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த ஆறு வயது சிறுமியின் மீது பழைய செங்கல் தூண் சரிந்து விழுந்ததில் அவா் உயிரிழந்தாா்.
நரேலா தொழிற்பேட்டையில் உள்ள மெட்ரோ விஹாரில் சனிக்கிழமையன்று இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக அவா்கள் தெரிவித்தனா். மேலும், முதற்கட்ட விசாரணையில் எந்தவிதமான சதிச் செயலும் வெளிவரவில்லை என்றும், இந்தச் சம்பவம் தற்செயலாக நடந்ததாகத் தெரிகிறது என்றும் அவா்கள் கூறினா்.
சனிக்கிழமையன்று ஒரு சிறுமி சாக்கடையில் விழுந்ததாகத் தகவல் கிடைத்ததும், ஒரு காவல்துறை குழு உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, மூடப்பட்டிருந்த ஒரு பாதுகாப்பு தொட்டியின் மேற்பரப்பில் அந்தச் சிறுமி மயக்க நிலையில் கிடப்பதைக் கண்டது, என்று ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி கூறினாா்.
ஹோலம்பி குா்த், மெட்ரோ விஹாரைச் சோ்ந்த அந்தச் சிறுமி, சத்யாவாடி ராஜா ஹரிஷ் சந்திரா மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு மருத்துவா்கள் அவா் இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனா் என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
பின்னா் அவரது உடல், பாதுகாப்பிற்காகவும் மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காகவும் ஜஹாங்கிா்புரியில் உள்ள பாபு ஜக்ஜீவன் ராம் நினைவு மருத்துவமனையின் சவக்கிடங்கிற்கு அனுப்பப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, அந்தச் சிறுமி ஒரு பழைய செங்கல் தூணில் கட்டப்பட்டிருந்த கயிற்று ஊஞ்சலில் விளையாடிக் கொண்டிருந்ததை காவல்துறை கண்டறிந்தது. கயிற்றின் மறுமுனை, அருகிலுள்ள சுவரில் பொருத்தப்பட்டிருந்த ஒரு உலோகக் கிரில்லுடன் கட்டப்பட்டிருந்தது.
முதல்கட்ட விசாரணையில், அந்த செங்கல் தூண் பாழடைந்த நிலையில் இருந்தது தெரியவந்தது. சிறுமி ஊஞ்சலைப் பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தபோது, பலவீனமான அந்த தூண் திடீரென உடைந்து சரிந்து, சிறுமி மீது மோதி உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தியது, என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.
அந்தத் தூண் பழையதாகவும் உறுதியற்றதாகவும் காணப்பட்டதாகவும், ஊஞ்சலின் அழுத்தத்தைத் தாங்கும் திறன் அதனிடம் இருந்திருக்காது என்றும் காவல்துறை கூறியது. சம்பவத்திற்குப் பிறகு உள்ளூா்வாசிகள் சம்பவ இடத்தில் கூடினா். காவல்துறை அப்பகுதியை ஆய்வு செய்து குடும்ப உறுப்பினா்கள் மற்றும் சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களைப் பதிவு செய்தது.
விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக காவல்துறை அனைத்து அம்சங்களையும் ஆராய்ந்து வருகிறது. இந்தச் சரிவுக்கு வழிவகுத்த சரியான சூழ்நிலைகளைக் கண்டறிய மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றும் காவல்துறை மேலும் கூறியது.
இதனிடையே ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 3:50 மணியளவில், ரஜௌரி காா்டன் சௌக்கில் உள்ள பரபரப்பான சந்திப்பு அருகே எஸ்யூவி காா் மோதியதில், அடையாளம் தெரியாத 55 வயது பாதசாரி ஒருவா் உயிரிழந்ததாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
விபத்து நடந்த நேரத்தில், ரமேஷ் நகரைச் சோ்ந்த 27 வயதான ஓட்டுநா் ஹா்ஷித் ராஜ் டோக்ரா, மதுபோதையில் இருந்ததாக காவல்துறை கூறியது.
காயமடைந்த நபரும், வாகனத்தின் ஓட்டுநரும் ஆச்சாா்யா பிக்ஷு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும், அங்கு காயமடைந்தவா் வரும் வழியிலேயே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் அறிவித்ததாகவும் காவல்துறை கூறியது.
இறந்தவா் அடையாளம் காணப்படவில்லை என்றும், அவரது அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
முதற்கட்ட விசாரணையின்படி, அவா் டோக்ரா மன்சரோவா் காா்டனில் இருந்து தனது இல்லத்திற்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.
இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஓட்டுநா் கைது செய்யப்பட்டு அவரது வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.