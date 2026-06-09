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புதுதில்லி

அண்மை தோ்தலில்களில் காங்கிரஸ் கட்யின் நடவடிக்கை அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது: திருமாவளவன்

அண்மை தோ்தல்களின் போது காங்கிரஸ் கட்சி பின்பற்றிய அணுகுமுறை இண்டி கூட்டணியில் உள்ள பல தரப்பினரிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்தாா்.

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திருமாவளவன் - கோப்புப்படம்

Updated On :9 ஜூன் 2026, 4:55 am IST

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அண்மை தோ்தல்களின் போது காங்கிரஸ் கட்சி பின்பற்றிய அணுகுமுறை இண்டி கூட்டணியில் உள்ள பல தரப்பினரிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று மக்களவை உறுப்பினரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவருமான திருமாவளவன் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

தேசியத் தலைநகரில் இண்டி கூட்டணி கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்தக் கூட்டத்தில் திருமாவளவன் பேசியதாவது: கல்வித் துறையை பாஜக அரசு தவறாக கையாண்டதால் இந்திய மாணவா்களின் எதிா்காலம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடா்ச்சியான வினாத்தாள் கசிவுகள் பெரிய தோ்வுகளை ரத்து செய்து மீண்டும் நடத்த வழிவகுத்தன. இது பரவலான முறைகேடுகள் மற்றும் முறையான தோல்விகளை அம்பலப்படுத்தியது. இதன் விளைவாக லட்சக்கணக்கான மாணவா்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா், ஆனாலும் பாஜக அரசில் யாரும் பொறுப்பை ஏற்கவில்லை. பொறுப்புக் கூற வேண்டிய மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான், வெளிப்படையாக அமைதியாக இருக்கிறாா்.

இதற்கு பதிலடியாக, நாடு முழுவதும் உள்ள மாணவா்களும் இளைஞா்களும் தன்னிச்சையாக வீதிகளில் இறங்கி எதிா்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனா். இந்த வளா்ச்சி அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் ஒரு விழித்தெழுந்த அழைப்பாக செயல்பட வேண்டும். அரசியல் சக்திகளாகிய நாம், இளைஞா்கள் எதிா்கொள்ளும் பிரச்சினைகளுக்காக தொடா்ந்து அணிதிரட்டவும் போராடவும் தவறியுள்ளோம். காக்ரோச் ஜனதா கட்சியை இளைஞா்களின் கவலைகளை எழுப்பும் ஒரு அமைப்பாக நாம் கருதக்கூடாது. அதற்கு பதிலாக, இண்டிக் கூட்டணி இந்தப் பிரச்சினைகளை ஒரு பரந்த மேடையில் எடுத்து, இளைஞா்களின் குரல்களைப் பெருக்க வேண்டும், ஒருங்கிணைந்த நாடு தழுவிய போராட்டங்களைத் தொடங்க வேண்டும்.

நரேந்திர மோடி அரசின் தவறான பொருளாதார மற்றும் வெளியுறவுக் கொள்கை முடிவுகள் நாட்டை ஆழ்ந்த நிதி நெருக்கடியை நோக்கி தள்ளியுள்ளன. நமது அந்நிய செலாவணி இருப்பு கடுமையாக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது, இது பரவலான கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோவிட்-19 பெருந்தொற்றின் போது அரசாங்கத்தின் திறமையின்மை மகத்தான துன்பங்களையும் எண்ணற்ற உயிா்களையும் இழந்ததைப் போலவே, கோடிக்கணக்கான இந்தியா்களின் வாழ்வாதாரத்தை அச்சுறுத்தும் ஒரு பெரிய பொருளாதார நெருக்கடி இப்போது உருவாகி வருகிறது. இந்த யதாா்த்தத்தை அம்பலப்படுத்துவதும், நரேந்திர மோடி அரசாங்கத்தின் தோல்விகளுக்கு எதிராக நாடு தழுவிய இயக்கத்தை முன்னெடுப்பதும் நமது கடமையாகும்.

இத்தகைய போராட்டங்களை திறம்பட முன்னெடுத்துச் செல்ல, பரஸ்பர நம்பிக்கை, புரிதல் மற்றும் எதிா்க்கட்சிகளிடையே ஒற்றுமை ஆகியவை இன்றியமையாதவை. அண்மை தோ்தல்களின் போது காங்கிரஸ் கட்சி பின்பற்றிய அணுகுமுறை இந்திய கூட்டணியில் உள்ள பல தரப்பினரிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, கேரளா, மேற்கு வங்கம் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணியின் வலுவான தூண்களில் ஒன்றான திரிணாமுல் காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மாா்க்சிஸ்ட்) மற்றும் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளை பலவீனப்படுத்தியது. இது எதிா்க்கட்சி ஒற்றுமையின் பெரிய நோக்கத்திற்கு விரும்பத்தக்கதாகவோ அல்லது பயனுள்ளதாகவோ இல்லை. எனவே காங்கிரஸ் கட்சி தனது அணுகுமுறையை நோ்மையாக மறு மதிப்பீடு செய்து கூட்டணியை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகளை ஆராய வேண்டும்.

இண்டி கூட்டணி தேசிய மற்றும் பிராந்திய கட்சிகளை ஒன்றிணைக்கிறது. இத்தகைய பரந்த கூட்டணியில் கருத்து வேறுபாடுகள் இயல்பானவை. இருப்பினும், இத்தகைய வேறுபாடுகள் பிளவுகளாக விரிவடைய அனுமதிக்கக் கூடாது. ஒற்றுமையைப் பேணுவதற்கான பொறுப்பு பிராந்திய கட்சிகளுக்கு மட்டுமல்ல, தேசிய கட்சிகளுக்கும் சமமாக உள்ளது. மத்திய-மாநில உறவுகள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் நெருக்கடியில் இருக்கும் நேரத்தில், தேசிய கட்சிகள் கூட்டாட்சி மற்றும் கூட்டுறவு நிா்வாகத்தின் கண்ணோட்டத்தின் மூலம் தங்கள் நிலைப்பாடுகளை மறு மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் என்றாா் திருமாவளவன்.

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