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இணைய வழி முதலீட்டு பண மோசடி: கூலி தொழிலாளா் கைது

இணைய வழி முதலீட்டு மோசடியில் குறைந்தது ரூ 5 லட்சம் மோசடியில் தனது வங்கிக் கணக்கை பயன்படுத்திய 52 வயதான தொழிலாளி ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டார்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :15 ஜூன் 2026, 2:57 am IST

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இணைய வழி முதலீட்டு மோசடியில் குறைந்தது ரூ 5 லட்சம் மோசடியில் தனது வங்கிக் கணக்கை பயன்படுத்திய 52 வயதான தொழிலாளி ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த மோசடி தொடா்பாக சண்டிகரில் உள்ள கராரில் வசிக்கும் சந்தோஷ் குமாா் குப்தா வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா். ரூ.18.39 லட்சம் மோசடி செய்ததாக ஒருவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்தனா்.

அவா் பணத்தை பல இடங்களுக்கு மாற்றியதாகக் கூறினாா். விசாரணையின் போது, குப்தா என அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு தொழிலாளியின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.5 லட்சம் இருந்ததை போலீஸாா் கண்டுபிடித்தனா்.

அதே நாளில் பணம் திரும்பப் பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. வெளிநாட்டிலிருந்து செயல்படும் இணைய மோசடி வலையமைப்பை இந்தியாவைச் சோ்ந்த ஏஜென்ட்டாக செயல்பட்டதாகக் கூறி குப்தாவை கைது செய்ய இந்த வெளிப்பாடு போலீஸாருக்கு வழிவகுத்தது.

விசாரணையின் போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் கமிஷன்களுக்கு ஈடாக சைபா் மோசடியின் வருமானத்தைப் பெறுவதற்கும் மாற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் வங்கிக் கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்ததை ஒப்புக்கொண்டாா். இது குறித்து மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.

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