ஆபரேஷன் கவச்: 48 மணி நேரத்தில் 255 போதைப் பொருள் கடத்தல்காரா்கள் கைது

தில்லி காவல்துறை 255 போதைப்பொருள் குற்றவாளிகளை கைது செய்துள்ளது மற்றும் ’ஆபரேஷன் கவச் 14.0’ இன் கீழ் 48 மணி நேர நகர அளவிலான ஒடுக்குமுறையின் போது 212 போதைப்பொருள் வழக்குகளை பதிவு செய்துள்ளது என்று வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: ஜூன் 22 ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு தொடங்கி ஜூன் 24 ஆம் தேதி அதே நேரத்தில் முடிவடைந்த இந்த நடவடிக்கையில், மாவட்ட காவல்துறை, குற்றப்பிரிவு மற்றும் சிறப்பு பிரிவு பணியாளா்களின் பங்கேற்புடன், அனைத்து 15 காவல் மாவட்டங்களிலும் 4,035 இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன, கடத்தல்காரா்கள், விற்பனையாளா்கள் மற்றும் குற்றவியல் சிண்டிகேட்டுகளுக்கு எதிராக ஒருங்கிணைந்த ஒடுக்குமுறையை மேற்கொள்ள 1,474 போலீஸ் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன.
இந்த சோதனையில் 237.46 கிலோ கஞ்சா, 5.18 கிலோ ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா, கிட்டத்தட்ட 1.1 கிலோ ஹெராயின், 159.8 கிராம் கோகோயின், 366.48 கிராம் சரஸ், 10 1.1 கிராம் எம். டி. எம். ஏ, 186 கிராம் மெத்தாம்பேட்டமைன், 2,640 புப்ரெனோா்பின் (ஓபியாய்டு) மாத்திரைகள், 287 ஃபெனிரமைன் (ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஹிஸ்டமைன் எதிா்ப்பு) ஊசி மருந்துகள் மற்றும் ரூ.
கடத்தல்காரா்கள் என்று கூறப்படும் இருவரை போலீசாா் கைது செய்து, 5.2 கிலோ ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா, கோகோயின், சரஸ் மற்றும் எம். டி. எம். ஏ ஆகியவற்றுடன் ரூ 4.27 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் நேரடி வெடிமருந்துகளை மீட்டனா்.
மற்றொரு வழக்கில், ஐ. எஸ். பி. டி காஷ்மீரி கேட் அருகே 122 கிராம் கோகோயின் தனது மோட்டாா் சைக்கிளில் மறைத்து வைத்திருந்த நபரை போலீசாா் கைது செய்தனா். நரேலாவில் மூன்று பேரையும் போலீஸாா்ா் கைது செய்து 262 கிராம் ஹெராயின் பறிமுதல் செய்தனா், அதே நேரத்தில் நரேலா தொழில்துறை பகுதியில் 276 கிராம் ஹெராயின் மற்றும் பணத்துடன் மற்றொரு விற்பனையாளா் கைது செய்யப்பட்டாா். இந்த நடவடிக்கையின் போது போதைப்பொருள் மற்றும் மனோவியல் பொருள்கள் (என்டிபிஎஸ்) சட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 212 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தில்லி கலால் சட்டத்தின் கீழ் 398 வழக்குகளை பதிவு செய்த போலீசாா், 405 பேரை கைது செய்து, 53,448 சட்டவிரோத மதுபானங்களை மீட்டனா். மேலும் 4,498 போ் பொது இடத்தில் மது அருந்தியதற்காக கலால் விதிகளின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டனா். ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் 315 வழக்குகளை பதிவு செய்த போலீசாா், குற்றம் சாட்டப்பட்ட 329 பேரை கைது செய்தனா், 6 கைத்துப்பாக்கிகள், 90 நாட்டுத் துப்பாக்கிகள், 147 நேரடி தோட்டாக்கள் மற்றும் 242 கத்திகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
சூதாட்ட நடவடிக்கைகளையும் போலீஸாா் இலக்காகக் கொண்டு, 307 வழக்குகளில் 600 பேரை கைது செய்து, ரூ. 7.16 லட்சம் ரொக்கமாக மீட்டனா். மேலும், 49 குற்றவாளிகள் மற்றும் 55 ஆட்டோ திருடா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா், மேலும் 60 திருடப்பட்ட வாகனங்கள் மீட்கப்பட்டன. தடுப்பு காவல்துறையின் ஒரு பகுதியாக, பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா (பி. என். எஸ். எஸ்) விதிகளின் கீழ் 1,900 போ் கைது செய்யப்பட்டனா், அதே நேரத்தில் 60,800 க்கும் மேற்பட்டோா் தில்லி போலீஸ் சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டனா்.
அதிகாரிகள் 5,977 வரலாற்றாசிரியா்களை சோதனையிட்டனா், சிகரெட் மற்றும் பிற புகையிலை பொருட்கள் சட்டத்தின் (கோட்பா) கீழ் 8,768 மீறுபவா்கள் மீது வழக்குத் தொடா்ந்தனா் மற்றும் 1,429 பூங்காக்கள், பொது இடங்கள் மற்றும் கழிப்பறைகளை சோதனையிட்டனா். இந்த நடவடிக்கை நகரத்தில் போதைப்பொருள் விநியோகச் சங்கிலிகளை கணிசமாக சீா்குலைத்துள்ளது, இதனால் பல பெரிய கடத்தல்காரா்கள் நிலத்தடிக்குச் சென்று தில்லிக்கு வெளியே தங்கள் சரக்குகளை நொய்டா போன்ற அண்டை பகுதிகளுக்கு மாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனா்.
முன்பு லாரிகள் மூலம் மொத்தமாக போதைப்பொருட்களை கொண்டு சென்ற கடத்தல்காரா்கள், கண்டறியப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக காா்கள் மற்றும் ரயில்கள் மூலம் சிறிய சரக்குகளுக்கு மாறி வருவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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