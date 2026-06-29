தில்லி அரசின் 75 சதவீத அலுவலக வேலைகள் இ-ஆஃபீஸ் முறையிலேயே நடைபெறுகிறது: முதல்வா் ரேகா குப்தா

தில்லி அரசின் 75 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை கடந்த ஆண்டில் 177 துறைகள் மற்றும் சுமாா் 15,700 செயலில் உள்ள பயனா்களை உள்ளடக்கிய ஆன்லைன் இ-ஆபிஸ் தளத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன என்று தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: ஒரு வருட மின்-அலுவலக அமலாக்கம் காகித கோப்புகளைச் சாா்ந்திருப்பதைக் குறைத்துள்ளது மற்றும் நிா்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்தியுள்ளது என்று . ஏப்ரல் 13,2026 முதல், 132 அரசு துறைகளில் 120, அதாவது சுமாா் 91 சதவீதம், மின்னணு அலுவலகத்தை தவறாமல் பயன்படுத்தி வருகின்றன.
இதேபோல், 55 பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், வாரியங்கள், நிறுவனங்கள், ஆணையங்கள், குழுக்கள், தன்னாட்சி மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் 36 அல்லது சுமாா் 65.5 சதவீதம் இந்த முறையைப் பயன்படுத்துகின்றன.
பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் பிற கல்வி நிறுவனங்களில், 48 நிறுவனங்களில் 21 அல்லது சுமாா் 43.8 சதவீதம் இ-ஆபிஸை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக, 235 துறைகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் 177, சுமாா் 75.3 சதவீதம், இப்போது மின்னணு அலுவலக அமைப்பு மூலம் உத்தியோகபூா்வ பணிகளை தொடா்ந்து செய்து வருகின்றன. மின்-அலுவலக தளம் என்பது ஒரு திறந்த மென்பொருள் கட்டமைப்பாகும், இது அதிக எண்ணிக்கையிலான பயனா்களுக்கு துறைக்குள் மற்றும் துறைகளுக்கு இடையேயான கோப்பு இயக்கத்தை செயல்படுத்துகிறது.தில்லி அரசின் இ-ஆபிஸ் அமைப்பு ஜூலை 1 ஆம் தேதி ஒரு வருடத்தை நிறைவு செய்யும்.
மாா்ச் 8,2025 நிலவரப்படி, 5,005 அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியா்கள் இணைய கோப்பு செயலாக்கம் மற்றும் உத்தியோகபூா்வ பணிகளுக்கு மின்னணு அலுவலகத்தைப் பயன்படுத்தினா். ஜூன் 27,2026க்குள், இந்த எண்ணிக்கை 15,748 அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியா்களாக உயா்ந்தது. தில்லி அரசு மின்னணு அலுவலக முறையை மூன்று தனித்தனி பிரிவுகளின் கீழ் உருவாக்கியுள்ளது.
முதலாவதாக அரசு துறைகளுக்கும், இரண்டாவது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், வாரியங்கள், மாநகராட்சிகள், ஆணையங்கள், குழுக்கள், தன்னாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும், மூன்றாவது பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் பிற கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும்.
ஜூலை 1,2025 முதல் அனைத்து தில்லி அரசு துறைகளிலும் மின்னணு அலுவலகத்தின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்பட்டது. தற்போது, அனைத்து 132 அரசு துறைகளும் 11,940 செயலில் உள்ள பயனா்களுடன் இந்த அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக உள்ளன. ஜூலை 1,2025 முதல் ஏப்ரல் 12,2026 வரை, அரசு துறைகள் 1,14,603 மின்னணு கோப்புகள் மற்றும் 7,14,091 மின்னணு ரசீதுகளை செயலாக்கியதாக. புதிய மின்னணு அலுவலக முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, ஏப்ரல் 13,2026 முதல் ஜூன் 27,2026 வரை மட்டும் கிட்டத்தட்ட 23,767 மின்னணு கோப்புகள் மற்றும் 1.53 லட்சம் மின்னணு ரசீதுகள் செயலாக்கப்பட்டன என்று தெரிவித்துள்ளாா் ரேகா குப்தா.
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