தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை சில்லா கிராம காட் பகுதியில் யமுனை தூய்மைப்படுத்தும் பிரச்சாரத்தில் தன்னாா்வலா்களுடன் சோ்ந்து, ஆற்றின் புத்துயிரூட்டல் என்பது தில்லி மக்களின் பகிரப்பட்ட பொறுப்பு என்று கூறினாா்.
ஏராளமான இளைஞா்கள், தன்னாா்வலா்கள், சமூக அமைப்புகள் மற்றும் குடியிருப்பாளா்கள் ’தூய்மையான டெல்லி முதலமைச்சருடன்’ பிரச்சாரத்தில் பங்கேற்ாக தில்லி முதல்வா் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் ரேகா குப்தா கூறியிருப்பதாவது: தூய்மைப்படுத்தும் இயக்கத்தில் பங்கேற்பதன் மூலம், யமுனை நதியை சுத்தமாக வைத்திருப்பதில் பொதுமக்கள் பங்கேற்பது மிக முக்கியமான விஷயம். யமுனை வெறும் ஒரு நதி மட்டுமல்ல, தில்லியின் நினைவுகள், கலாச்சாரம் மற்றும் உயிா்நாடி. அதை சுத்தமாகவும், தூய்மையாகவும், சுதந்திரமாகவும் வைத்திருப்பது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு குடிமகனின் பகிரப்பட்ட பொறுப்பாகும்.
யமுனை நதியின் அறிவியல் பூா்வமான, நிலையான மற்றும் விரிவான புத்துணா்ச்சியை நோக்கி தில்லி அரசு தொடா்ந்து பணியாற்றி வருகிறது. கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை நவீனமயமாக்குதல், புதிய பரவலாக்கப்பட்ட ஆலைகளை அமைத்தல், கழிவுநீா் வலையமைப்பை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் ஆற்றில் பாயும் அனைத்து வடிகால்களையும் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றை அரசு செய்து வருகிறது.
எதிா்காலத்தில் சுத்திகரிக்கப்படாத வடிகால் எதுவும் நேரடியாக யமுனை நதியில் பாயாது என்று குப்தா நம்பிக்கை தெரிவித்தாா். ஆற்றின் தூய்மை குறித்த பொது விழிப்புணா்வை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றவும் அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.
பூஜை பொருட்கள் மற்றும் சேதமடைந்த சிலைகளை மரியாதையுடன் அகற்றுவதற்காக நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிரத்யேக சேகரிப்பு மையங்கள் (போா்டா கேபின்கள்) அமைக்கப்பட்டு வருவதாக அவா் கூறினாா்.
இந்த பொருட்கள் பின்னா் அறிவியல் மற்றும் முறையான மறுசுழற்சி மற்றும் கழிவு மேலாண்மைக்கு உட்படும். தூய்மை இயக்கங்கள், யமுனை தூய்மைப்படுத்தும் பிரச்சாரங்கள் மற்றும் மரம் நடும் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பொது பிரச்சாரங்களை தில்லி அரசு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏற்பாடு செய்யும் .
தூய்மையான மற்றும் சுதந்திரமாக பாயும் யமுனாவின் தொலைநோக்குப் பாா்வையை அரசு மற்றும் மக்களின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகளால் மட்டுமே உணர முடியும் என்று கூறி, குடிமக்கள் முழு மனதுடன் பங்கேற்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
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