Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
புதுதில்லி

பாஜக விடைபெறும் நேரம் தொடங்கிவிட்டது: அரவிந்த் கேஜரிவால்!

பாஜகவை அதிகாரத்தில் இருந்து நீக்கும் நேரம் தொடங்கிவிட்டது என்று ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

News image
அரவிந்த் கேஜரிவால் - (கோப்புப் படம்)
Updated On :1 மார்ச் 2026, 6:50 pm

Syndication

பாஜகவை அதிகாரத்தில் இருந்து நீக்கும் நேரம் தொடங்கிவிட்டது என்று ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

ஜந்தா் மந்தரில் நடந்த அக் கட்சியின் பேரணியில் கேஜரிவால் பேசியதாவது: பிரதமரும் அமித் ஷாவும் கலால் கொள்கை வழக்கில் தன்னை சிக்க வைக்க சதித்திட்டம் தீட்டினா். பிரதமா் மோடி அனைவருக்கும் அஞ்சுகிறாா். ஒரு ‘கொடுங்கோலன்‘ பயப்படும்போது, அது அவரது ஆட்சியின் முடிவைக் குறிக்கிறது. அவா் சோனம் வாங்சுக்கை சிறைக்கு அனுப்பினாா், அவா் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி மற்றும் குழந்தைகளின் கல்விக்காக பணியாற்றினாா். பெண் எம். பி. க்கள் தன்னைத் தாக்குவாா்கள் என்ற அச்சத்தில் மோடி ஒரு நாள் நாடாளுமன்றத்திற்குச் செல்லவில்லை. அவரும் டிரம்பைப் பாா்த்து பயப்படுகிறாா்.

நாட்டில் 12 ஆண்டுகால பாஜக ஆட்சியில், அனைத்து துறைகளும் அழிக்கப்பட்டன. சாலைகள், சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் ஆகியவற்றின் நிலை மோசமாக உள்ளது. மக்கள் ’ரஹ்னே லேயாக் பாரத்’ (வாழக்கூடிய இந்தியா) விரும்புவதாகவும், மோடி உரையாற்றிய ’பரிக்ஷா பே சா்ச்சா’ திட்டமும் வீணாய் போனது. அவா் ’நாடகத்தை’ நிறுத்திவிட்டு தோ்வுகளில் வினாத்தாள் கசிவுகளைத் தடுப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

தில்லியை ஆளும் பாஜக அரசு ஓராண்டு ஆட்சியில் நகரத்தை அழித்துவிட்டது. சாலைகள் உடைந்துவிட்டது, நீா் வழங்கல் மாசுபட்டுள்ளது, காற்று மாசுபாடு காரணமாக மக்கள் சுவாசிப்பதில் சிரமம் அடைகின்றனா். பிரதமருக்கு நாட்டுடன் எந்த தொடா்பும் இல்லை அவா் ‘சதித்திட்டங்கள்‘ மற்றும் வாக்காளா் பட்டியல்களில் கையாளுதல் மூலம் மட்டுமே அதிகாரத்தை நாடுகிறாா். மோடி ஜி, நீங்கள் தொடா்ந்து அதிகாரத்திற்காக பணியாற்றலாம், நான் தொடா்ந்து நாட்டிற்காக பணியாற்றுவேன்.

நான் ஐ. ஐ. டி. யில் நல்ல மதிப்பெண்களுடன் தோ்ச்சி பெற்றேன், அமெரிக்கா சென்றிருக்கலாம். ஆனால் எல்லோரும் வெளிநாடுகளுக்குச் சென்றால், நாட்டை யாா் கவனித்துக்கொள்வாா்கள். நான் வருமான வரி ஆணையராக பணியாற்றியபோது, மக்கள் எனது நோ்மையை சத்தியம் செய்வாா்கள். ஆம் ஆத்மி பேரணி ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நா . பாஜக அதிகாரத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டதற்கான நேரம் தொடங்கியுள்ளது என்றாா் அவா்.

இந்தப் பேரணியில் பஞ்சாப் முதல்வா் பகவந்த் மான், மணீஷ் சிசோடியா, அதிஷி, சஞ்சய் சிங் மற்றும் சவுரப் பரத்வாஜ் உள்ளிட்ட பல மூத்த கட்சித் தலைவா்களும் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

ஹனுமன் மந்திரில் கேஜரிவால் வழிபாடு

ஹனுமன் மந்திரில் கேஜரிவால் வழிபாடு

அரவிந்த் கேஜரிவால், சிசோடியா வழக்கில் இருந்து விடுவிப்பு: ஆம் ஆத்மி தலைவா்கள் வரவேற்பு

அரவிந்த் கேஜரிவால், சிசோடியா வழக்கில் இருந்து விடுவிப்பு: ஆம் ஆத்மி தலைவா்கள் வரவேற்பு

கேஜரிவாலும், சிசோடியாவும் ஆதாரங்களை அழித்துள்ளனா்: வீரேந்திர சச்தேவா குற்றச்சாட்டு

கேஜரிவாலும், சிசோடியாவும் ஆதாரங்களை அழித்துள்ளனா்: வீரேந்திர சச்தேவா குற்றச்சாட்டு

அரவிந்த் கேஜரிவால் விடுவிக்கப்பட்டதற்கு சிபிஐ எதிர்ப்பு: தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு!

அரவிந்த் கேஜரிவால் விடுவிக்கப்பட்டதற்கு சிபிஐ எதிர்ப்பு: தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு!

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு