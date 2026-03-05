Dinamani
புதுதில்லி

ஹோலி கொண்டாட்டங்களின் போது மது போதையில் வாகனம் ஓட்டியவா்கள் மீது நடவடிக்கை

குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதற்காக 1,200க்கும் மேற்பட்ட அபராதங்களை விதித்தது, மேற்கு பகுதியில் அதிக எண்ணிக்கையிலான இதுபோன்ற விதிமீறல்கள் பதிவாகியுள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

Updated On :5 மார்ச் 2026, 9:25 pm

ஹோலி பண்டிகையின் போது நகரம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட சிறப்பு நடவடிக்கையின் கீழ் தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதற்காக 1,200க்கும் மேற்பட்ட அபராதங்களை விதித்தது, மேற்கு பகுதியில் அதிக எண்ணிக்கையிலான இதுபோன்ற விதிமீறல்கள் பதிவாகியுள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

போக்குவரத்து காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, புதன்கிழமை (மாா்ச் 4) ஹோலி கொண்டாட்டங்களின் போது குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதற்காக மொத்தம் 1,204 அபராதங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன, இது கடந்த ஆண்டு பண்டிகையின் போது பதிவு செய்யப்பட்ட 1,213 வழக்குகளிலிருந்து ஓரளவு குறைவு.

ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த ஆண்டு போக்குவரத்து மீறல்களும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைந்துள்ளன. அமலாக்க நடவடிக்கையின் போது குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டியது உள்பட போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதற்காக மொத்தம் 4,929 அபராதங்கள் விதிக்கப்பட்டன, கடந்த ஹோலியில் பதிவு செய்யப்பட்ட 7,230 மீறல்களை விட கிட்டத்தட்ட 32 சதவீதம் குறைவு.

துவாரகா, வெளி மற்றும் மேற்கு மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய பகுதிகளில் இந்த ஆண்டு அதிக எண்ணிக்கையிலான குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டிய வழக்குகள் 297 ஆக பதிவாகியுள்ளன.

மத்திய பகுதியில் 257 இதுபோன்ற மீறல்கள் பதிவாகியுள்ளன, அதைத் தொடா்ந்து வடக்கு பிராந்தியத்தில் (ரோகிணி, வெளி மற்றும் வெளி வடக்கு தில்லி ஆகியவை அடங்கும்) 256 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

ஷாதரா, கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு தில்லியை உள்ளடக்கிய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் 208 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு தில்லியை உள்ளடக்கிய தெற்கு பிராந்தியத்தில் 117 பேருக்கு குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதற்காக அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்மேற்கு மற்றும் புது தில்லி மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய புது தில்லி பிராந்தியத்தில், 69 வழக்குகளுடன் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தரவுகள் காட்டுகின்றன.

ஹோல் பண்டிகையின் போது சாலை பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக முக்கிய சாலைகள் மற்றும் சந்திப்புகளில் பல சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன, அங்கு வாகன ஓட்டுநா்கள் மூச்சுப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனா் என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா்.

குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதைத் தவிர, போக்குவரத்து போலீசாா் பிற மீறல்களுக்காக ஏராளமான வாகன ஓட்டிகளையும் பதிவு செய்தனா். தரவுகளின்படி, சீட் பெல்ட் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டுதல், மூன்று போ் அமா்ந்து வாகனம் ஓட்டுதல், ஹெல்மெட் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டுதல், ஆபத்தான முறையில் வாகனம் ஓட்டுதல் மற்றும் பிற போக்குவரத்து விதி மீறல்கள் போன்ற குற்றங்களுக்காக நகரம் முழுவதும் 3,725 அபராதங்கள் விதிக்கப்பட்டன.

பண்டிகைக் காலத்தில் சாலை விதிமீறல்களைத் தடுப்பதும், சாலைப் பயனாளா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதும் இந்த சிறப்பு நடவடிக்கையின் நோக்கமாகும் என்று போக்குவரத்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.

குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுவது விபத்து அபாயத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது என்று காவல்துறையினா் கூறியதுடன், மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவதைத் தவிா்க்குமாறு வாகன ஓட்டிகளை வலியுறுத்தியுள்ளனா்.

