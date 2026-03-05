Dinamani
புதுதில்லி

தில்லி ரிதாலாவில் பெரும் தீ விபத்து: சிறுமி உயிரிழப்பு

தில்லியின் ரிதாலா பகுதியில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை ஒரு பெரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டதில் 17 வயது சிறுமி உயிரிழந்தாா்

Updated On :5 மார்ச் 2026, 9:24 pm

தில்லியின் ரிதாலா பகுதியில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை ஒரு பெரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டதில் 17 வயது சிறுமி உயிரிழந்தாா் மற்றும் 100 க்கும் மேற்பட்ட குடிசைகள் தீக்கிரையாகின, இதனால் நூற்றுக்கணக்கான புலம்பெயா்ந்த குடும்பங்கள் வீடற்றவா்களாக நின்றனா் என்று தில்லி தீயணைப்பு சேவை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: அதிகாலை 4.15 மணிக்கு தீ விபத்து குறித்த தகவல் தெரிய வந்தது. தீ அடா்த்தியான குடிசைகள் நிரம்பிய வழியாக வேகமாக பரவியது, தீப்பிழம்புகளிலிருந்து தப்பிக்க தங்கள் குடிசைகளில் இருந்து வெளியேறினா். அருகிலுள்ள தொழிற்சாலைகள், கட்டுமான தளங்கள் மற்றும் சிறிய நிறுவனங்களில் தினசரி கூலித் தொழிலாளா்களாக பணிபுரிந்த பிகாா், உத்தரபிரதேசம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் மற்றும் பிற மாநிலங்களைச் சோ்ந்த புலம்பெயா்ந்த தொழிலாளா்களின் குடிசைகள் அப்பகுதியில் இருந்தது.

தில்லி தீயணைப்பு சேவைகள் (டி. எஃப். எஸ்) ஒரு பெரிய அளவிலான தீயணைப்பு நடவடிக்கையைத் தொடங்கியது மற்றும் தீயைக் கட்டுப்படுத்த 18 க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வண்டிகளை அனுப்பியது. தீ கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்ட பின்னா், தீயணைப்பு வீரா்கள் இடிபாடுகளில் இருந்து ஒரு சிறுமியின் எரிந்த உடலை மீட்டனா். அழைப்பு வந்த உடனேயே குழுக்கள் அந்த இடத்திற்கு வந்து தீயணைப்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கின. தீ ஏற்கனவே கிளஸ்டரில் உள்ள பல குடிசைகளை சூழ்ந்துள்ளது.

குடிசைகள் ஒன்றுக்கொன்று மிக அருகில் கட்டப்பட்டதாலும், பலவற்றில் பிளாஸ்டிக் தாள்கள், மர பலகைகள் மற்றும் துணி போன்ற அதிக எரியக்கூடிய பொருட்கள் இருந்ததாலும் தீ விரைவாக பரவியது. தீயணைப்பு வீரா்கள் மற்றும் உள்ளூா் போலீஸாா் மீட்பு மற்றும் குளிரூட்டும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு காலை 6.30 மணியளவில் தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனா். தீ 100 க்கும் மேற்பட்ட குடிசைகளுக்கு பரவியது மற்றும் அருகிலுள்ள காகித சுருள்கள் மற்றும் அட்டை கிடங்கு மற்றும் சில குடியிருப்பு குடியிருப்புகளின் கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்களும் தீப்பிடித்தன. 17 வயது சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளாா். அவரது உடல் பி. சி. ஆா் மூலம் பி. எஸ். ஏ மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டது என்றாா் அவா்.

தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: சிறுமி அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். மேலும் சட்ட நடவடிக்கைகள் நடந்து வருகிறது. தீவிபத்தின் போது உடைமைகள் எதுவும் இல்லாமல் தப்பிக்க வேண்டியிருந்ததால் தீவிபத்தில் அனைத்தையும் இழந்ததாக பல குடும்பங்கள் தெரிவித்தன. தீ விபத்துக்கான சரியான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை. விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.

