தில்லி மக்களுக்கு சுத்தமான குடிநீரை வழங்க ஆளும் அரசு தவறிவிட்டது: தேவேந்தா் யாதவ்

மக்களுக்கு சுத்தமான குடிநீரை வழங்க ஆளும் பாஜக அரசு தவறிவிட்டது என்று தில்லி பிரதேச காங்கிரஸ் தலைவா் தேவேந்தா் யாதவ் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: தில்லி மக்களுக்கு சுத்தமான மற்றும் தூய்மையான குடிநீரை பாஜக அரசு வழங்க முடியாவிட்டால், முதலமைச்சா் ரேகா குப்தா தாா்மீகப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். ஏனெனில் பாஜக தூய்மையான குடிநீா் போன்ற மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை நிவா்த்தி செய்யாமல் உயா்ந்த அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருவதால், பெரும்பாலான குடும்பங்கள் தங்கள் அன்றாட தேவைகளுக்கு பாட்டில் தண்ணீரை வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனா்.
கிழக்கு தில்லி, வடக்கு தில்லி மற்றும் வெளி தில்லி உள்ளிட்ட தில்லியின் பெரும்பாலான பகுதிகள் தில்லி ஜல் வாரியம் (டி. ஜே. பி) குழாய்வழிகள் மூலம் அழுக்கு நீரை வழங்குகின்றன. மக்களின் அத்தியாவசியத் தேவையை முற்றிலும் புறக்கணிப்பதை தில்லி அரசு கண்மூடித்தனமாக கவனித்து வருகிறது. கிழக்கு தில்லியில் உள்ள மது விஹாா், ஐபி எக்ஸ்டென்ஷன், மண்டாவலி மற்றும் பட்பா்கஞ்ச் ஆகிய வீடுகளுக்கு டிஜேபி குழாய்கள் கசிந்ததால் கழிவுநீருடன் கலந்த குடிநீா் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
உடைந்த நீா் குழாய்களை சரிசெய்ய டிஜேபி மற்றும் தில்லி அரசு எந்த தீவிர முயற்சியும் எடுக்கவில்லை. பால்ச்வா, ஜனக் பூரி, அசோக் நகா், நாரங் காலனி, சந்தா் நகா், துவாரகா போன்ற இடங்களில் உள்ள வீடுகளும் கோடை மாதங்களின் ஆரம்ப நாட்கள்தான் என்றாலும் அழுக்கு நீரைப் பெறுகின்றன. ஆழ்துளை கிணறுகளில் பாக்டீரியா, அழுக்கு மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் இரசாயனங்கள் இருந்தபோதிலும், ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களில் இருந்து பெறப்படும் நீா் சுத்திகரிக்கப்படாமல் வீடுகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட நீா் மாதிரிகளில் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை தர சோதனையில் தோல்வியடைந்துள்ளதால், தலைநகரில் குடிநீா் நச்சுத்தன்மை குறித்து சமீபத்திய அறிக்கை எச்சரித்தது. இதன் விளைவாக, வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்ணீா் மக்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் வகையில் நுகா்வுக்கு ஏற்றதாக இல்லை. ஊழியா்கள் பற்றாக்குறை மற்றும் நவீன உபகரணங்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக, நீரின் தரம் சரியாக மதிப்பிடப்படவில்லை. இதற்காக ரேகா குப்தா அரசு அலட்சியமாக உள்ளது.
தில்லி மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீா் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக உலகளாவிய தரநிலைகளால் சான்றளிக்கப்பட்ட 25 சோதனை ஆய்வகங்களில் 2 மட்டுமே தில்லி ஜல் வாரியத்தில் இருப்பதால், மக்கள் அசுத்தமான மற்றும் அசுத்தமான தண்ணீரைப் பெறுவது குறித்த புகாா்கள் தில்லியின் அனைத்து மூலைகளிலிருந்தும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.
யமுனை மற்றும் தில்லி நீா் வாரியத்தால் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நிலத்தடி நீா் முற்றிலும் மாசுபட்டிருப்பதால் தில்லி நீா் வாரியம் தொடா்ந்து வீடுகளுக்குச் செல்லும் நீா் மாதிரிகளைச் சரிபாா்க்கத் தவறிவிட்டதாக திரு தேவேந்தா் யாதவ் கூறினாா், அதேசமயம் 2025-26 ஆம் ஆண்டின் தில்லி பட்ஜெட்டில், மக்களுக்கு சுத்தமான குடிநீா் வழங்குவதற்கும், சுகாதாரத்திற்காகவும் ரூ. 1368.88 கோடி பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. வரவிருக்கும் தில்லி சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில், தில்லி மக்களுக்கு தூய்மையான குடிநீரை வழங்குவதற்கான முட்டாள்தனமான முறைகளை எட்டுவதற்கு தண்ணீா் போன்ற சிறப்பு தலைப்பில் விரிவான விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றாா் தேவேந்தர யாதவ்.
