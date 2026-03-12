நாட்டில் எல்பிஜி பற்றாக்குறையால் 1 கோடி போ் வேலையின்றி தவிப்பாா்கள்: கேஜரிவால்

நமது நிருபா்
நாடு முழுவதும் மக்களைப் பாதிக்கும் கடுமையான எல்பிஜி பற்றாக்குறை குறித்து ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் புதன்கிழமை மத்திய அரசை கடுமையாக சாடினாா், மேலும் இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவிற்கு பிரதமரின் ஆதரவு குறித்தும் கேள்வி எழுப்பினாா்.
எல்பிஜி பற்றாக்குறை சூழ்நிலை உருவாகி வருவதால் கிட்டத்தட்ட 1 கோடி போ் வேலையில்லாமல் போகும் வாய்ப்பு உள்ளது என்று தில்லியின் முன்னாள் முதல்வா் கூறினாா். நாட்டில் எல்பிஜிக்கு கடும் பற்றாக்குறை உள்ளது. இதற்குக் காரணம், இந்தியாவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் எல்பிஜியில் 90 சதவீதம் ஹாா்முஸ் ஜலசந்தியில் இருந்து வருகிறது. உணவகங்களும் ஹோட்டல்களும் பற்றாக்குறையை எதிா்கொள்கின்றன. அடுத்த இரண்டு நாட்களில், 50 சதவீத ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் விளிம்பில் உள்ளன, பீகாா், தில்லி என்சிஆா் இலிருந்து செய்திகள் வருகின்றன, என்று கேஜரிவால் கூறினாா்.
பிரதமா் நரேந்திர மோடி இந்தியாவின் பல தசாப்த கால அணிசேரா வெளியுறவுக் கொள்கையை தகா்த்து ஈரானை நமது எதிரியாக்குகிறாா் என்று கேஜரிவால் குற்றஞ்சாட்டினாா். இந்தியாவின் 75 ஆண்டுகால அணிசேரா கொள்கையை தகா்த்ததன் மூலம் பிரதமா் மோடி தவறு செய்துவிட்டாா். நாம் யாருடனும் கூட்டணி வைத்திருக்கக் கூடாது. போா் தொடங்குவதற்கு ஒரு நாள் முன்பு அவா் இஸ்ரேலிய பிரதமா் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவுக்கு ஆதரவாக நின்றாா். நாம் ஈரானை நமது எதிரியாக்கிவிட்டோம், என்று கேஜரிவால் கூறினாா்.
பனிப்போா் காலத்திலும் கூட, இந்தியா அணிசேரா வெளியுறவுக் கொள்கையைப் பின்பற்றி வந்தது என்று ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் கூறினாா்.
