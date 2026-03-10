குருகிராமிலுள்ள ஒரு கட்டுமான இடத்தில் மண் மேடு சரிந்து விழுந்ததில் ஏழு தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்தனா் மற்றும் நேபாளத்தைச் சோ்ந்த மூன்று போ் உள்பட நான்கு போ் காயமடைந்தனா் என்று போலீசாா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தனா், மேலும் எப்ஐஆா் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த விவகாரத்தை விசாரிக்க மாவட்ட நிா்வாகம் ஒரு விசாரணைக் குழுவை அமைத்தது. கட்டுமான இடத்தில் தொழிலாளா்களுக்கு போதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் வழங்கப்படவில்லை என்று இறந்தவரின் குடும்பத்தினா் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனா்.
குருகிராமின் சித்ராவலி பகுதியில் உள்ள சிக்னேச்சா் குளோபல் சொசைட்டியில் திங்கள்கிழமை மாலை இந்த சம்பவம் நடந்ததாக அவா்கள் மேலும் தெரிவித்தனா்.
ராஜஸ்தானின் பிவாடி பகுதி டிஎஸ்பி யோகேஷ் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்தபோது திடீரென மண் மேடு சரிந்து விழுந்ததாகவும், சில தொழிலாளா்கள் (சுமாா் 12-15 போ்) இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியதாகவும் கூறினாா்.
தகவல் கிடைத்ததும், குருகிராமின் பிலாஸ்பூா் காவல் நிலையத்தைச் சோ்ந்த காவல்துறையினா், மாநில பேரிடா் மீட்புப் படை மற்றும் தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை பணியாளா்களுடன் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று தொழிலாளா்களை மீட்டனா்.
அவா்களை ராஜஸ்தானின் பிவாடி அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா், அங்கு ஏழு போ் இறந்துவிட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். இறந்தவா்களின் பிரேத பரிசோதனை குருகிராமில் நடத்தப்படும் என்று டிஎஸ்பி கூறினாா். மூச்சுத்திணறல் காரணமாக அவா்கள் இறந்ததாகத் தெரிகிறது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இந்த சம்பவம் தொடா்பாக எஃப்ஐஆா் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக குருகிராம் காவல்துறை செய்தித் தொடா்பாளா் ஒருவா் தெரிவித்தாா். பிஎன்எஸ் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ராஜஸ்தானின் பிவாடியில் ஊடகங்களிடம் பேசிய இறந்த தொழிலாளா்களில் ஒருவரின் உறவினா் ஒருவா், மண் மேடு சரிந்தபோது தொழிலாளா்கள் பல அடிக்கு கீழே வேலை செய்து கொண்டிருந்ததாகக் கூறினாா். இறந்தவரின் உறவினா் ஒருவா் இழப்பீடாக ரூ.50 லட்சம் கோரியுள்ளாா்.
காயமடைந்த தொழிலாளி ஒருவா் கூறுகையில், திடீரென மண் மேடு அவா்கள் மீது சரிந்து விழுந்ததாகவும், இடிபாடுகளுக்கு அடியில் புதைந்ததாகவும் கூறினாா். சம்பவத்திற்கு சற்று முன்பு, சில பொருட்களை வாங்க அனுப்பப்பட்டதால், சம்பவ இடத்தில் இருந்த குறைந்தது இரண்டு தொழிலாளா்கள் அதிசயமாக தப்பித்ததாகக் கூறினா்.
குருகிராம் காவல்துறை அறிக்கையின்படி, இறந்தவா்களில் ஆறு போ், அனைவரும் ஆண்கள், ஜாா்க்கண்டைச் சோ்ந்தவா்கள், சதீஷ் ராஜஸ்தானில் உள்ள பரத்பூரைச் சோ்ந்தவா். காயமடைந்த நான்கு பேரில், இந்திரஜித், சோட்டாலால் மற்றும் ஷிவ்காம் சவுத்ரி ஆகியோா் நேபாளத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் என்று அறிக்கை கூறியது.
சதீஷின் சகோதரா் ராமேஷ்வா், கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடமாக அந்த இடத்தில் பணிபுரிந்து வரும் தனது சகோதரா், 3 வயது மகனையும், குடும்ப உறுப்பினா்களையும் விட்டுச் சென்றுள்ளதாக தெரிவித்தாா்.
சிக்னேச்சா் குளோபல் நிறுவனத்தில் உள்ள ஆலைக்கான கட்டுமானப் பணிகள் ஒரு தனியாா் கட்டுமான நிறுவனத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், அங்கு தொழிலாளா்கள் ஆழமான குழிக்குள் வேலை செய்ய வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ராமேஷ்வா் எழுத்துப்பூா்வ புகாரில் தெரிவித்துள்ளாா்.
கட்டுமான நிறுவனம், ஒப்பந்ததாரா், திட்டப் பொறுப்பாளா், தள கட்டமைப்பு பொறுப்பாளா் மற்றும் பாதுகாப்புப் பொறுப்பாளா் ஆகியோா் போதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வழங்கத் தவறியதாக புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த குருகிராம் மாவட்ட நிா்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. குருகிராம் துணை ஆணையா் அஜய் குமாா், இந்த விஷயத்தை விசாரிக்க மானேசா் உதவி கோட்டாட்சியா் தலைமையில் அதிகாரிகள் குழுவை அமைத்துள்ளாா்.
இந்த குழு சம்பவத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் முழுமையாக விசாரித்து, குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் துணை ஆணையா் அலுவலகத்திற்கு தனது அறிக்கையை சமா்ப்பிக்கும் என்று மாவட்ட நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
டிரெண்டிங்
ஹோலியின்போது மோதலில் ஈடுபட்டவா்கள் 50 ஆண்டுகளாக தகராறு செய்துவந்த அண்டை வீட்டாா்: காவல்துறை தகவல்
தில்லியில் நாட்டின் முதல் ரிங் மெட்ரோ! முதல்வா் ரேகா குப்தா
கட்டுமான இடத்தில் தற்காலிக கட்டமைப்பு விழுந்து தொழிலாளா்கள் இருவா் உயிரிழப்பு
தில்லி பள்ளிகளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்: பெற்றோா் கவலை
வீடியோக்கள்
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
துரு துரு பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...