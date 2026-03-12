Dinamani
புதுதில்லி

எல்பிஜி நெருக்கடி: தில்லி திருமணங்களில் உணவு தயாரிப்பு செலவுகள் 10-20 சதவீதம் உயரக்கூடும்!

தில்லி என்சிஆரின் புகழ்பெற்ற திருமண விருந்துகள், எல்பிஜி சிலிண்டா்களின் நிலையான விநியோகத்தை பெரிதும் நம்பியுள்ளன.

Updated On :12 மார்ச் 2026, 6:48 pm

தில்லி என்சிஆரின் புகழ்பெற்ற திருமண விருந்துகள், எல்பிஜி சிலிண்டா்களின் நிலையான விநியோகத்தை பெரிதும் நம்பியுள்ளன. இருப்பினும், விநியோக இடையூறுகள் திருமண திட்டமிடுபவா்கள் மற்றும் உணவு தயாரிப்பவா்களிடையே கவலைகளை எழுப்பியுள்ளன.

வணிக எல்பிஜி சிலிண்டா்களின் தொடா்ச்சியான விநியோக இடையூறுகள் மற்றும் விலை உயா்வு நிலைமை தொடா்ந்தால் திருமண கேட்டரிங் செலவுகள் தோராயமாக 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும் என்று உணவு தயாா் செய்பவா்கள் எச்சரிக்கின்றனா்.

நகரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள உணவகங்கள் மற்றும் வணிக சமையலறைகள் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டை எதிா்கொள்வதால் இந்த எச்சரிக்கை வந்துள்ளது.

திருமண திட்டமிடுபவா் மொஹ்சின் கான், பெரிய திருமண நிகழ்வுகள் வணிக எல்பிஜி சிலிண்டா்களை பெரிதும் நம்பியிருப்பதாகவும், தற்போதைய விநியோக நிலைமை ஏற்கனவே பதட்டத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் கூறினாா். திருமணங்கள் மற்றும் பெரிய நிகழ்வுகளுக்கான கேட்டரிங் நிறுவனங்களுக்கு மொத்த சமையல் மற்றும் நேரடி நிலையங்களுக்கு கணிசமான வணிக சிலிண்டா்கள் தேவைப்படுகின்றன என்று அவா் விளக்கினாா்.

தெற்கு தில்லியைச் சோ்ந்த திருமண திட்டமிடுபவரான சங்கீதா, நிலைமை மேம்படவில்லை என்றால் கேட்டரிங் செலவுகள் கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எடுத்துரைத்தாா். வரும் நாட்களில் இந்தப் பிரச்சினை தொடா்ந்தால், கேட்டரிங் செலவுகளில் சுமாா் 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை அதிகரிப்பைக் காணலாம், என்று அவா் கூறினாா். இன்னும் பெரிய அதிகரிப்பு எதுவும் இல்லை என்றும், ஒட்டுமொத்த திருமண பட்ஜெட்டில் கேட்டரிங் பகுதி ஒரு முக்கிய பகுதியாகும், எனவே கேட்டரிங் விலைகள் அதிகரித்தால், அது வாடிக்கையாளா்களின் இறுதி செலவை நேரடியாக பாதிக்கும் என்றும் அவா் பகிா்ந்து கொண்டாா்.

வடமேற்கு தில்லியைச் சோ்ந்த மற்றொரு திருமண திட்டமிடுபவா், கேட்டரிங் சேவைகள் கிட்டத்தட்ட முழுமையாக எல்பிஜி சிலிண்டா்களை நம்பியுள்ளன. ஒரு ஹோட்டல் அல்லது ரிசாா்ட்டில் விழா நடந்தால், அவை வழக்கமாக குழாய் எரிவாயுவைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் அதிக சிரமத்தை எதிா்கொள்ளாது. ஆனால் வெளிப்புற திருமணங்களில், கேட்டரிங் சேவைகள் எல்பிஜி சிலிண்டா்களை பெரிதும் நம்பியுள்ளன, என்று அவா் கூறினாா்.

முன்னா், வணிக சிலிண்டா்களுக்கு சுமாா் ரூ.1,700 முதல் ரூ.1,800 வரை செலுத்தினோம், ஆனால் தற்போது விலைகள் சுமாா் ரூ.3,000 வரை உயா்ந்துள்ளதாக துவாரகாவைச் சோ்ந்த கேட்டரிங் நிறுவனமான கெட் யுவா் மெனுவைச் சோ்ந்த ராஜேஷ் கூறினாா். நிலை தொடா்ந்தால், வாடிக்கையாளா் தோ்ந்தெடுக்கும் உணவுகளின் தொகுப்பு மற்றும் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து கேட்டரிங் விலைகள் குறைந்தது 10 சதவீதம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.

தெற்கு தில்லியில் உள்ள விட்னேஷ் கவுா், எந்தவொரு விலை உயா்வும் ஒரு தட்டு கேட்டரிங் செலவுகளில் பிரதிபலிக்கக்கூடும் என்று எதிா்பாா்க்கிறாா். தற்போது ஒரு தட்டு சுமாா் ரூ.2,000 விலையில் இருந்தால், எல்பிஜி மற்றும் எரிபொருள் செலவுகள் கேட்டரிங் நடவடிக்கைகளில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதால், எரிவாயு விலைகள் உயா்ந்தால் அது சுமாா் ரூ.2,500 ஆக உயரக்கூடும் என்று அவா் கூறினாா். உதாரணமாக, சுமாா் 100 விருந்தினா்களுக்கு உணவு வழங்கினால், தற்போது ரூ. 1 முதல் ரூ. 2 லட்சம் வரை கட்டணம் வசூலித்தால், இனி மொத்த செலவு ரூ. 2.5 முதல் ரூ. 3 லட்சம் வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அவா் குறிப்பிட்டாா். தனது குழு இன்னும் உடனடி விநியோக சிக்கல்களை எதிா்கொள்ளவில்லை என்றும் கூறினாா்.

சதா்பூரில் உள்ள ஃபாக்ஸ்நட் கேட்டரிங் நிறுவனத்தின் ஹிமான்ஷு மிட்டல் கூறுகையில், எந்தவொரு அதிகரிப்பும் ஆரம்பத்தில் மிதமானதாக இருக்கலாம். நிலைமை தொடா்ந்தால் உணவடங்கிய தட்டு விலைகள் சுமாா் ஐந்து சதவீதம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது, என்று அவா் கூறினாா், எல்பிஜி என்பது கேட்டரிங் நிறுவனங்களுக்கான பல செயல்பாட்டு செலவுகளில் ஒன்றாகும் என்றும், நிறுவனம் இன்னும் விநியோக இடையூறுகளை எதிா்கொள்ளவில்லை என்றும் கூறினாா்.

