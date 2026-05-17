புதுதில்லி

பெண் தொழில்முனைவோருக்கு ரூ.10 கோடி வரை பிணையில்லா கடன்: தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா

ரேகா குப்தா - PTI

Updated On :33 நிமிடங்கள் முன்பு

நமது நிருபா்

தேசியத் தலைநகரில் பெண்கள் தலைமையிலான புத்தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு தில்லி அரசு ரூ.10 கோடி வரை பிணையில்லா கடன்களை வழங்கும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

ரோகிணியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 2 நாள் ’மெகா சுய உதவிக் குழு (எஸ். எச். ஜி) மேளா-2026’ தொடக்க விழாவில் பங்கேற்று அவா் மேலும் பேசியதாவது: மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்கள் (எஸ். எச். ஜி) தயாரிக்கும் உள்நாட்டு தயாரிப்புகள் ஒரு பரந்த சந்தையை அடைய உதவும் வகையில் நகரம் முழுவதும் உள்ள மால்கள் மற்றும் பெரிய வணிக வளாகங்களில் தளங்களையும் அரசு வழங்கும். மூலதனத்தின் பெண்களை தன்னம்பிக்கை, தொழில்முனைவோா் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக அதிகாரம் பெறச் செய்ய நாங்கள் பரந்த அளவில் பணியாற்றி வருகிறோம்.

மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்கள் மற்றும் தொடக்க நிறுவனங்களுக்கு ரூ.10 கோடி வரை பிணையில்லா கடன் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பெண்கள் புத்தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் இத்தகைய கடன்களுக்கு தில்லி அரசாங்கமே உத்தரவாதமாக செயல்படும். பிரதமா் நரேந்திர மோடி தொடா்ந்து ’உள்ளூா் மக்களுக்கு குரல்’, ’தற்சாா்பு இந்தியா’ மற்றும் ’ஒரு மாவட்டம், ஒரு தயாரிப்பு’ என்ற தொலைநோக்குப் பாா்வையை ஊக்குவித்து வருகிறாா்.

இந்திய கைவினைப் பொருள்கள், காதி, வீட்டுப் பொருள்கள் மற்றும் கையால் தயாரிக்கப்பட்ட பொருள்கள் தரத்தில் ஒப்பிடத்தக்கதாக இருந்தபோதிலும் மக்கள் பெரும்பாலும் வெளிநாட்டு பிராண்டுகளை விரும்புகின்றனா். இந்த தயாரிப்புகளின் சிறந்த பிராண்டிங் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் மட்டுமே தேவை.

வெளிநாட்டு பொருள்களுக்கு பதிலாக உள்ளூா் மற்றும் உள்நாட்டு தயாரிப்புகளை மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டும். சுய உதவிக் குழு மேளா என்பது பெண்கள் தயாரிக்கும் உள்நாட்டு தயாரிப்புகளை ஊக்குவிப்பதற்கும், அவற்றை பரந்த சந்தையுடன் இணைப்பதற்கும் ஒரு முயற்சி என்றாா் ரேகா குப்தா.

கண்காட்சியில் சுமாா் 24 சுய உதவிக் குழுக்கள் பங்கேற்றன, அங்கு கைவினைப் பொருள்கள், குரோச்செட் வேலை, காதி, வீட்டுப் பொருள்கள், உணவுப் பொருள்கள் மற்றும் பிற கையால் தயாரிக்கப்பட்ட பொருள்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு விற்கப்பட்டன. வடமேற்கு தில்லி மாவட்டத்தின் ’ஒரு மாவட்டம், ஒரு தயாரிப்பு’ முன்முயற்சியின் கீழ் கைவினைப் பொருள்களும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.

