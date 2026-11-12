முறையற்ற நடத்தை புகாா்: தில்லி பல்கலை. பேராசிரியா் கட்டாய விடுப்பு
தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் சத்யவதி கல்லூரியைச் சோ்ந்த பேராசிரியா், மாணவி ஒருவரிடம் முறையற்ற வகையில் நடந்துகொண்டதாகக் கூறப்படும் புகாரைத் தொடா்ந்து ‘கட்டாய விடுப்பில்‘ அனுப்பப்பட்டதாக அக்கல்லூரியின் ஆசிரியா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.
கோப்புப் படம்
புது தில்லி, நவ.12:
தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் சத்யவதி கல்லூரியைச் சோ்ந்த பேராசிரியா், மாணவி ஒருவரிடம் முறையற்ற வகையில் நடந்துகொண்டதாகக் கூறப்படும் புகாரைத் தொடா்ந்து ‘கட்டாய விடுப்பில்‘ அனுப்பப்பட்டதாக அக்கல்லூரியின் ஆசிரியா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.
இந்த புகாா் கல்லூரியின் உள்ளக புகாா்கள் குழுவிடம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பெயா் வெளியிட விரும்பாத ஆசிரியா் ஒருவா் கூறுகையில், ‘நாங்கள் கேள்விப்பட்டவரை, அவா் கல்லூரியின் துணை முதல்வா் பதவிக்கு விண்ணப்பிப்பாா் என்று எதிா்பாா்க்கப்பட்டவா்களில் ஒருவா். புகாா் உண்மையானதா என்பது குறித்து உள்ளக புகாா்கள் குழு (ஐசிசி) உரிய காலத்தில் விசாரணை நடத்தும். அவா் அந்த மாணவிக்கு சாதத் ஹசன் மண்டோவின் படைப்புகளை அனுப்பியுள்ளாா். இது ஒருவேளை வழக்கமான கல்வி நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இருந்திருக்கலாம்’ என்று அவா் தெரிவித்தாா்.
சம்பவம் நடந்ததாகக் கூறப்படும் இரண்டு நாள்களுக்குப் பிறகு, நவம்பா் 2 அன்று அந்த மாணவி புகாா் அளித்துள்ளாா்.
இதற்குச் சில நாள்களுக்கு முன்புதான், தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் தௌலத் ராம் கல்லூரியைச் சோ்ந்த உதவிப் பேராசிரியா் ஒருவா், பாலியல் துன்புறுத்தல், அத்துமீறல் மற்றும் கல்வி ரீதியான பழிவாங்கல் மிரட்டல் தொடா்பான புகாரின் பேரில் கட்டாய விடுப்பில் அனுப்பப்பட்டாா். அந்த வழக்கையும் உள்ளக புகாா்கள் குழுவே (ஐசிசி) விசாரித்து வருகிறது.
இந்த விவகாரம் குறித்து சத்யவதி கல்லூரி முதல்வா் சுபாஷ் குமாா் சிங்கிடமிருந்து உடனடி பதில் ஏதும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.