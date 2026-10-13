போராட்டக் களத்தில் கா்ப்பிணிப் பத்திரிகையாளரை ராகுல் காந்தி இழுத்துத்தள்ளியதாக பாஜக குற்றச்சாட்டு: காங்கிரஸ் மறுப்பு
பெண் பத்திரிகையாளரை ராகுல் காந்தி தாக்கியதாக பாஜக குற்றச்சாட்டு
ராகுல் காந்தி - கோப்புப் படம்
அக்டோபா் 12 அன்று தோ்தல் ஆணையத்திற்கு எதிரான இண்டி கூட்டணியின் போராட்டத்தை செய்தி சேகரித்துக் கொண்டிருந்த பெண் பத்திரிகையாளரை, மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி தாக்கியதாகவும், இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து அவா் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் பாஜக செய்தித் தொடா்பாளா் பிரதீப் பண்டாரி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
‘ஆணாதிக்கத்தை தகா்க்க வேண்டும்‘ என்ற தனது அழைப்புக்கு மாறாக ராகுல் காந்தி செயல்படுவதாக பாஜக செய்தித் தொடா்பாளா் பிரதீப் பண்டாரி கூறினாா். மேலும், கா்நாடக துணை முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தையும் அவா் மேற்கோள் காட்டினாா், அதில் காந்தி அவரை (டி.கே. சிவகுமாரை) பின்னோக்கித் தள்ளியதாகக் பண்டாரி கூறினாா்.
செய்தியாளா்களிடம் பேசிய பண்டாரி, காந்தி அந்தப் பத்திரிகையாளரைத் தனது முழங்கையால் தள்ளி, அவரைப் பிடித்துக் கீழே விழச் செய்யும் காணொளி ஒன்று இருப்பதாகக் கூறினாா்.
மேலும், மருத்துவமனைக்குச் சென்றபோது, ராகுல் காந்தி தன்னைத் தோளில் பிடித்துத் தரையில் தள்ளியதாக அந்தப் பத்திரிகையாளா் பாஜக தலைவா்களிடம் கூறியதாகவும் அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
‘அவா் (பெண் பத்திரிக்கையாளா்) ராகுல் காந்தியிடம் கேள்விகள்கூட கேட்கவில்லை; அவா் வெறுமனே போராட்டத்தைப் பதிவு செய்துகொண்டிருந்தாா்,‘ என்று பண்டாரி கூறினாா்.
மேலும், எந்தவொரு காங்கிரஸ் தொண்டரும் அந்தப் பத்திரிகையாளருக்கு உதவ வரவில்லை என்றும், மாறாக கட்சி உறுப்பினா்கள் அவரது நம்பகத்தன்மையைக் கேள்விக்குட்படுத்தினா் என்றும் அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
காங்கிரஸ் எம்.பி. பிமோலே அகோய்ஜாம் சம்பந்தப்பட்ட பாலியல் துன்புறுத்தல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து காங்கிரஸ் தலைமை மௌனம் காப்பதாகக் கூறப்படுவதையும் பண்டாரி மேலும் விமா்சித்தாா். போராட்டத்தைப் பதிவு செய்துகொண்டிருந்த ஒரு பெண் பத்திரிகையாளரைக் குறிவைக்கும் அதே வேளையில், காந்தியும் காங்கிரஸ் தலைவா் பிரியங்கா காந்தி வத்ராவும் இந்த விஷயத்தில் மௌனம் காப்பதாக அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
குற்றச்சாட்டுகளுக்கு காங்கிரஸ் மறுப்பு
காந்திக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளை காங்கிரஸ் நிராகரித்துள்ளது. செய்தி நிறுவனமொன்றின் தகவல்படி, காங்கிரஸ் கட்சி இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளைப் பொய் என்று நிராகரித்ததுடன், பத்திரிகையாளா் மருத்துவமனைக்குச் சென்ன் காலவரிசை மற்றும் சூழ்நிலைகள் குறித்தும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
இந்தச் சம்பவம் ஒரு அரசியல் சா்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது. பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்த காந்தியின் கருத்துக்கள் மற்றும் “ஆணாதிக்கத்தை தகா்க்க வேண்டும்” என்ற அவரது அழைப்பு ஆகியவை வெறும் பாசாங்குத்தனம் என பாஜக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது. காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளது.
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