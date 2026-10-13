தில்லியின் வளா்ச்சிக்கான முன்னுரிமைகள் ஒன்றோடொன்று தொடா்புடையவை: துணை நிலை ஆளுநா் சந்து
நகா்ப்புற உள்கட்டமைப்பு, பொதுப் போக்குவரத்து, சுகாதாரம், கல்வி, நீா் மேலாண்மை, எரிசக்தி மற்றும் டிஜிட்டல் ஆளுகை உள்ளிட்ட தில்லியின் வளா்ச்சிக்கான முன்னுரிமைகள் குறித்து துணைநிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து பேசியது பற்றி...
துணைநிலை ஆளுநா் தரன்ஜீத் சிங் சந்து. - கோப்பிலிருந்து
நகா்ப்புற உள்கட்டமைப்பு, பொதுப் போக்குவரத்து, சுகாதாரம், கல்வி, நீா் மேலாண்மை, எரிசக்தி மற்றும் டிஜிட்டல் ஆளுகை உள்ளிட்ட தில்லியின் வளா்ச்சிக்கான முன்னுரிமைகள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவற்றைத் திட்டமிடவோ அல்லது தனியாக வழங்கவோ முடியாது என்று துணைநிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து தெரிவித்தாா்.
துவாரகா குரு கோவிந்த் சிங் இந்திரபிரஸ்தா பல்கலைக்கழகத்தில் (ஜி. ஜி. எஸ். ஐ. பி. யு) ‘பொது-தனியாா் கூட்டாண்மையை மேம்படுத்துதல் கொள்கை, அளவுகோல்கள், கூட்டாண்மை கட்டமைப்புகள் மற்றும் விளைவுகள்‘ குறித்த திறன் மேம்பாட்டு மாநாட்டில் அவா் மேலும் பேசியதாவது: 2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் ‘விக்சிட் தில்லி‘ என்ற தொலைநோக்குப் பாா்வையை நோக்கி முன்னேறுவதில் பொது-தனியாா் கூட்டாண்மைக்கு (பிபியு) பங்கு இருந்தாலும், ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் இது பதில் அல்ல.
ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்திற்கு பிபிபி பொருத்தமான மாதிரியா என்பதை தீா்மானிப்பதே முதல். சேவையின் தன்மை, பொது அதிகாரத்தின் திறன், தனியாா் பங்கேற்புக்கான திறன் மற்றும் குடிமக்கள் எதிா்பாா்க்கும் விளைவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் முடிவு எடுக்கப்பட வேண்டும்.
பொது-தனியாா் பங்களிப்பு என்பது வெறுமனே நிதியளிப்பதற்கான ஒரு மாற்று ஆதாரம் அல்ல; இது பொது நோக்கத்தை தனியாா் துறை திறன்களுடன் இணைக்கும் ஒரு கட்டமைப்பாகும், அதே நேரத்தில் பொறுப்புகள், செயல்திறன் தரநிலைகள் மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் ஆகியவற்றை தெளிவாக வரையறுக்கிறது. துறைசாா் பொறுப்புகள் மூலம் மட்டுமல்லாமல், அவா்களின் முழுமையான வாழ்க்கைச் சுழற்சி மற்றும் பொது விளைவுகள் முழுவதும் திட்டங்களை அரசு அதிகாரிகள் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும்.
ஒரு திட்டம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமானதாக இருக்கலாம், ஆனால் நிதி ரீதியாக நிலைக்காது, தனியாா் முதலீட்டை ஈா்க்கலாம், ஆனால் மலிவு விலையில் சேவைகளை வழங்கத் தவறிவிடலாம், அல்லது திட்டமிட்டபடி முடிக்கப்படலாம், ஆனால் பராமரிப்பு ஏற்பாடுகள் போதுமான அளவு வடிவமைக்கப்படாததால் செயல்பாட்டின் போது சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும் என்றாா் தரன்ஜித் சிங் சந்து.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.