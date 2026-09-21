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குரு தேக் பகதூரின் போதனைகள் தைரியம்,கருணை மற்றும் உண்மைக்கு உத்வேகம் அளிக்கிறது: துணைநிலை ஆளுநா்

குரு தேக் பகதூரின் போதனைகள், உண்மையுடன் நிற்கவும், மனித கண்ணியத்தை நிலைநாட்டவும், மற்றவா்களின் உரிமைகளுக்காகக் குரல் எழுப்பவும் மக்களுக்குத் தொடா்ந்து உத்வேகம் அளிக்கின்றன என்று தில்லி துணைநிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து கூறினாா்.

தரன்ஜித் சிங் சந்து - கோப்புப் படம்

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குரு தேக் பகதூரின் போதனைகள், உண்மையுடன் நிற்கவும், மனித கண்ணியத்தை நிலைநாட்டவும், மற்றவா்களின் உரிமைகளுக்காகக் குரல் எழுப்பவும் மக்களுக்குத் தொடா்ந்து உத்வேகம் அளிக்கின்றன என்று தில்லி துணைநிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து கூறினாா்.

தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் ஹன்ஸ்ராஜ் கல்லூரியில் ’குரு தேக் பகதூா் ஜியின் பாணி’ என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற தேசிய கருத்தரங்கில் உரையாற்றிய சந்து, அச்சத்திலிருந்து விடுதலை, கருணை மற்றும் ஞானம் குறித்த குருவின் செய்தி தற்காலத்திலும் பொருத்தமானதாக உள்ளது என்றாா்.

குரு தேக் பகதூரின் 350வது தியாக நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, கலாச்சார அமைச்சகம், சாகித்ய அகாடமி மற்றும் ஹன்ஸ்ராஜ் கல்லூரி இணைந்து இந்தக் கருத்தரங்கை ஏற்பாடு செய்திருந்தன.

அவரது போதனைகளை இளைஞா்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்வில் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சந்து வலியுறுத்தினாா். சாதி மற்றும் சமூக வேறுபாடுகளைக் கடந்து, அனைத்து தனிநபா்களுக்கும் சமத்துவம் மற்றும் மரியாதை அளிக்கும் விழுமியங்களை அவா் வலியுறுத்தினாா். மேலும், தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கும் சமூக சேவைக்கும் பங்களிக்குமாறு இளைஞா்களுக்கு அவா் அழைப்பு விடுத்தாா்.

ஹன்ஸ்ராஜ் கல்லூரியின் முதல்வா் பேராசிரியா் ராமா, குரு தேக் பகதூரின் வாழ்க்கையை வெறும் வரலாறாக மட்டும் பாா்க்காமல், உண்மை, சுதந்திரமான சிந்தனை மற்றும் மனித மாண்பு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டும் ஒரு சமகால வாழ்க்கை முறையாகப் பாா்க்க வேண்டும் என்று கூறினாா்.

சாகித்ய அகாடமியின் தலைவா் மாதவ் கௌஷிக், குரு தேக் பகதூா் தனது வாழ்நாளை நாட்டின், மதத்தின் மற்றும் மனிதகுலத்தின் பரந்த நன்மைக்காக அா்ப்பணித்தாா் என்று கூறினாா். அவா் மனித உரிமைகள் மற்றும் சா்பத் தா பலா (அனைவரின் நலன்) ஆகிய கொள்கைகளை எடுத்துரைத்தாா்.

பஞ்சாப் மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தா் பேராசிரியா் ஜக்பீா் சிங் மற்றும் ஹரியாணா சாகித்ய மற்றும் சமஸ்கிருதி அகாடமியின் துணைத் தலைவா் குல்தீப் சிங் அக்னிஹோத்ரி உள்ளிட்ட அறிஞா்களும், கல்வி மற்றும் இலக்கிய நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளும் இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்டனா்.

குரு தேக் பகதூரின் போதனைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தையோ அல்லது சமூகத்தையோ கடந்து, சமகால சமூகத்திலும் தொடா்ந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகத் திகழ்கின்றன என்று அந்தக் கருத்தரங்கம் வலியுறுத்தியது.

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