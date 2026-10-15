போக்குவரத்து சாா்ந்த வளா்ச்சி கொள்கையை விரைவாக செயல்படுத்த டிடிஏ அதிகாரிகளுக்கு தில்லி துணை நிலை ஆளுநா் உத்தரவு
தில்லி துணை நிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து மூத்த அதிகாரிகளுடன் டிடிஏவின் போக்குவரத்து சாா்ந்த மேம்பாட்டுக் கொள்கையின் முன்னேற்றத்தை மறுஆய்வு செய்தாா்.
தில்லி துணை நிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து - கோப்புப் படம்
தில்லி துணை நிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து புதன்கிழமை மூத்த அதிகாரிகளுடன் டிடிஏவின் போக்குவரத்து சாா்ந்த மேம்பாட்டுக் கொள்கையின் முன்னேற்றத்தை மறுஆய்வு செய்தாா், மேலும் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்த நகரத்திற்கு நிலையான உள்கட்டமைப்பு தேவை என்று கூறினாா்.
அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் தேசியத் தலைநகரை மேம்படுத்த, தில்லி பெரும் திட்டம் (எம். பி. டி) 2047, மெட்ரோ மற்றும் ரயில் தாழ்வாரங்களில் உயரமான கட்டடங்களை கட்ட அனுமதிக்கும் டிஓடி கொள்கையின் கீழ் வீட்டு விநியோகத்தை அதிகரிக்கும்.
இது குறித்து எக்ஸ் சமூக வலைத்தளத்தில் சந்து பதிவிட்டிருப்பதாவது: தில்லிக்கு இணைப்பு மற்றும் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தும் ஒருங்கிணைந்த, நிலையான உள்கட்டமைப்பு தேவை. எதிா்காலத்தில் தயாராக இருக்கும் ’விக்சித் தில்லியை’ உருவாக்க வரையறுக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் மக்களை மையமாகக் கொண்ட திட்டங்களை வழங்குவதன் முக்கியத்துவத்தை மீண்டும் வலியுறுத்தினேன்.
2047ஆம் ஆண்டுக்குள் தில்லியின் மக்கள் தொகை கணிசமாக உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், டிஓடி கொள்கையின் கீழ், வரும் 10 ஆண்டுகளில் சுமாா் 17 லட்சம் குடியிருப்புகள் உருவாக்கப்படும். இந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம், தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் (டி. டி. ஏ) அதன் டிஓடி கொள்கைக்காக மேம்பாட்டு நிறுவனங்களுக்கான விண்ணப்பங்களைத் திறந்தது.
கொள்கையின் கீழ் கட்டுமான மைல்கற்களை விரைவாக நிறைவேற்றுதல், நல்ல ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்டிப்பாக பின்பற்றுதல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
டிஓடி கொள்கையின் நடைபாதை அடிப்படையிலான அணுகுமுறை 207 சதுர கிலோமீட்டா் பரப்பளவை, மெட்ரோ நடைபாதைகளின் இருபுறமும் 500 மீட்டா் மற்றும் ஆா்ஆா்டிஎஸ் அல்லது ரயில் நிலையங்களின் 500 மீட்டா் ஆரம், முதன்மையாக மலிவு விலையில் வீடுகளை வழங்குவதற்காக திறக்கிறது.
குடியிருப்பு அலகுகளில் உள்ள இடைவெளியை மேலும் குறைக்க, நகா்ப்புற விரிவாக்க சாலையின் இருபுறமும் 250 மீட்டா் பரப்பளவில் குடியிருப்பு உயரமான கட்டடங்கள் 2027 மாஸ்டா் பிளானில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளன.
எம். பி. டி-47 இன் கீழ் தேசிய தலைநகரில் கல்வி மற்றும் மருத்துவ மையங்களை மேம்படுத்துவது குறித்து டி. டி. ஏ மற்றொரு பங்குதாரா்களின் கூட்டத்தை நடத்தியது என்று தெரிவித்துள்ளாா் சந்து.
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