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வடமேற்கு தில்லியில் முடிதிருத்தும் கடைக்குள் ஆண் சடலம் கண்டெடுப்பு!

வடமேற்கு தில்லியின் லாரன்ஸ் சாலை தொழிற்பேட்டையில் உள்ள ஒரு முடிதிருத்தும் கடைக்குள் 29 வயது ஆண் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டாா்.

மரணம் உயிரிழப்பு

சடலம் - கோப்புப் படம்

Published On :

வடமேற்கு தில்லியின் லாரன்ஸ் சாலை தொழிற்பேட்டையில் உள்ள ஒரு முடிதிருத்தும் கடைக்குள் 29 வயது ஆண் ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டாா் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.

இறந்தவா் ஜீஷான் என அடையாளம் காணப்பட்டாா், அவா் கடைக்குள் சுயநினைவின்றி கண்டெடுக்கப்பட்டாா் என்று அவா்கள் கூறினா்.

இந்த சம்பவம் தொடா்பாக கேசவ் புரம் காவல் நிலையத்திற்கு பிசிஆா் அழைப்பு வந்தது, அதைத் தொடா்ந்து ஒரு காவல்துறை குழு சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தது.

‘ஜீஷான் தீப் சந்த் பந்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு மருத்துவா்கள் அவா் இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனா். அவரது உடலில் வெளிப்படையான காயங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லை.

குற்றப்பிரிவு குழுவினா் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்து, மரணத்தைச் சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகளை ஆராய்ந்தனா்,‘ என்று ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி கூறினாா். முதற்கட்ட விசாரணையில், எந்தவிதமான குற்றச் செயலும் வெளிச்சத்திற்கு வரவில்லை.

மரணத்திற்கான சரியான காரணத்தைக் கண்டறியும் நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருகின்றன என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

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