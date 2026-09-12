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விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாடு செய்ய உகந்த நேரம்!

விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாடு செய்ய உகந்த நேரம் பற்றி..

Vinayaka Chaturthi

விநாயகர் சதுர்த்தி

Published On :

விநாயகர் சதுர்த்தியன்று விநாயகர் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபாடு செய்ய உகந்த நேரம் குறித்து தினமணி இணையதள ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் துல்லியமாகக் கணித்து வழங்கியுள்ளார்.

ஆவணி மாதத்தில் வரும் வளர்பிறை சதுர்த்தி திதியை விநாயகர் சதுர்த்தியாக கொண்டாடுகிறோம். அன்றைய தினம் விநாயகப்பெருமானை முழு மனதோடு பூஜித்து விரதமிருந்து, அருகில் உள்ள ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபட்டு வந்தால், நமக்கு அனைத்துவிதமான நன்மைகளும் கிடைக்கும் என்பது உறுதி.

நிகழும் ஸ்ரீபராபவ வருடம், ஆவணி மாதம் 28-ம் நாள் 14.09.2026 திங்கள் கிழமை அன்று இல்லங்களில் விநாயகர் சதுர்த்தி பூஜை செய்து வழிபட நல்ல நாள்.

கலச ஸ்பானம் - செப். 13-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை 9.00 - 10.30

கணபதி ஹோமம் செய்ய உகந்த நேரம்

செப். 14 திங்கள் கிழமை காலை 4.30 - 6.00, 6.00 - 7.30, 9.00 - 10.30

விநாயகர் பிரதிஷ்டை செய்து பூஜை செய்ய உகந்த நேரம்

காலை 4.30 மணி முதல் 6.00 மணி வரை

காலை 9.00 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

பிற்பகல் 12.00 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

மாலை 4.30 மணி முதல் 6.00 மணி வரை

ஆலயத்தில் நடைபெறும் சிறப்பு பூஜையில் பங்கேற்கலாம். கணபதி ஹோமத்திற்குக் கொப்பரை கொடுப்பதும் மற்றும் சத்துமாவு கொடுப்பதும் சிறப்பு.

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