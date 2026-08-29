புதிய தலைமுறை ரைடர்கள் வாகன உரிமையை நடைமுறை அணுகுமுறையுடன் கையாளுவது எப்படி?
ஒரு புதிய பைக் அதன் வடிவமைப்பு, நிறம், வேகம் போன்ற அம்சங்களால் இயல்பாகவே கவனத்தை ஈர்க்கலாம். ஆனால் இன்றைய இளம் ரைடர்கள் தோற்றத்தை மட்டும் வைத்து ஒரு வாகனத்தைத் தேர்வு செய்வதில்லை. மாதந்தோறும் எவ்வளவு எரிபொருள் செலவாகும், சர்வீஸ் எளிதாகக் கிடைக்குமா, உதிரிப் பாகங்களின் விலை எவ்வளவு, பாதுகாப்பு அம்சங்கள் போதுமானவையா என்பதையும் அவர்கள் கவனமாகப் பரிசீலிக்கின்றனர்.
முன்பு இருசக்கர வாகனம் வாங்குவது ஒரு தனிப்பட்ட சாதனையாகக் கருதப்பட்டது. இன்று அது தினசரி போக்குவரத்து, வேலை, கல்வி மற்றும் குடும்பத் தேவைகளை நிறைவேற்றும் நீண்டகால முதலீடாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் புதிய தலைமுறை ரைடர்களின் கவனம் ஆசையிலிருந்து நடைமுறை பயன்பாட்டை நோக்கி மாறியுள்ளது. அவர்கள் பைக் வாங்கும் நாளுக்கான செலவை மட்டும் திட்டமிடுவதில்லை. அடுத்த சில ஆண்டுகளில் ஏற்படும் பராமரிப்பு மற்றும் பயன்பாட்டு செலவுகளையும் முன்கூட்டியே கணக்கிடுகின்றனர்.
இளம் இந்தியர்கள் இருசக்கர வாகன உரிமையைப் பார்க்கும் விதம் எவ்வாறு மாறியுள்ளது?
இன்றைய இளைஞர்களுக்கு பைக் என்பது வெறும் ஸ்டைலை வெளிப்படுத்தும் பொருளாக மட்டும் இல்லை. கல்லூரிக்கு செல்வது, வேலைக்குச் சென்று வருவது, சிறிய வணிகத்தை நடத்துவது அல்லது டெலிவரி வேலை செய்வது போன்ற அன்றாட தேவைகளுக்கு அது முக்கியமான போக்குவரத்து சாதனமாக உள்ளது. எனவே பைக் வாங்கும் முடிவு இனி உணர்ச்சியை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இருப்பதில்லை.
இளம் வாங்குபவர்கள் பல்வேறு மாடல்களை ஆன்லைனில் ஒப்பிட்டு, ஏற்கனவே பயன்படுத்தி வரும் நபர்களின் மதிப்புரைகளையும் படிக்கின்றனர். மைலேஜ், சர்வீஸ் செய்ய வேண்டிய இடைவெளி, வாரண்டி கவரேஜ், பைக் இன்சூரன்ஸ் செலவு மற்றும் அருகிலுள்ள சர்வீஸ் சென்டர்களின் கிடைப்புத் தன்மை போன்றவற்றை முன்கூட்டியே ஆராய்கின்றனர்.
சிலர் புதிய வாகனத்திற்குப் பதிலாக நன்றாகப் பராமரிக்கப்பட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட பைக்கையும் தேர்வு செய்கின்றனர். அவர்களின் தேவைக்கு மிக விலையுயர்ந்த மாடல் அவசியமில்லை. எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் அன்றாட தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய வாகனமே முக்கியம். உண்மையான தேவையை விட அதிகமான எஞ்சின் திறன் அல்லது அலங்கார அம்சங்களுக்காக கூடுதல் பணம் செலவிடுவதையும் பலர் தவிர்க்கின்றனர்.
இன்றைய ரைடர்கள் ஏன் வாங்கும் விலையைத் தாண்டியும் சிந்திக்கிறார்கள்?
ஒரு பைக்கின் ஷோரூம் விலை அதன் மொத்த செலவின் தொடக்கம் மட்டுமே. வாகனத்தை பல ஆண்டுகள் பயன்படுத்தும்போது எரிபொருள், சர்வீஸ், பழுது நீக்கம், இன்சூரன்ஸ் மற்றும் உதிரிப் பாகங்கள் என தொடர்ந்து செலவுகள் ஏற்படும். இதை புதிய தலைமுறை ரைடர்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொண்டுள்ளனர்.
● எரிபொருள் செலவு: தினமும் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்பவர்களுக்கு மைலேஜில் ஏற்படும் சிறிய வித்தியாசம்கூட மாதாந்திர பட்ஜெட்டை பாதிக்கலாம். எனவே உற்பத்தியாளர் குறிப்பிடும் மைலேஜுடன், உண்மையான பயன்பாட்டில் கிடைக்கும் மைலேஜையும் அவர்கள் ஒப்பிடுகின்றனர்.
● பராமரிப்பு செலவுகள்: வழக்கமான சர்வீஸ் கட்டணம், டயர் விலை, பேட்டரி மாற்றும் செலவு மற்றும் உதிரிப் பாகங்கள் எளிதில் கிடைக்குமா போன்றவற்றை பைக் வாங்குவதற்கு முன்பே ஒப்பிடுகின்றனர்.
● நீண்டகால வாகன உரிமை: ஒரு பைக்கிற்கு எவ்வளவு அடிக்கடி சர்வீஸ் தேவைப்படும், தாங்கள் வசிக்கும் நகரத்தில் உதிரிப் பாகங்கள் எளிதாகக் கிடைக்குமா என்பதையும் பல வாங்குபவர்கள் கவனிக்கின்றனர்.
இந்த அணுகுமுறை வெறும் குறைந்த விலை மாடலைத் தேர்வு செய்வதைப் பற்றியது அல்ல. செலவிடும் பணத்திற்கு அதிக பயன் கிடைப்பதே இதன் நோக்கம். ஆரம்ப விலை சற்று அதிகமாக இருந்தாலும், நல்ல மைலேஜும் குறைந்த பராமரிப்பு செலவும் கொண்ட பைக் நீண்ட காலத்தில் அதிக சிக்கனமான தேர்வாக இருக்கலாம்.
டிஜிட்டல் கருவிகள் ரைடர்கள் சிறந்த வாங்கும் மற்றும் வாகன உரிமை முடிவுகளை எடுக்க எவ்வாறு உதவுகின்றன?
டிஜிட்டல் கருவிகள் வாகனத் தேர்வை மிகவும் எளிதாக்கியுள்ளன. வீட்டிலிருந்தபடியே பைக்கின் விலை, மைலேஜ், எஞ்சின் திறன், பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மற்றும் பயனர் மதிப்புரைகளை ரைடர்கள் ஒப்பிட முடிகிறது. லோன் EMI கால்குலேட்டர்கள் மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளவு தொகை செலுத்த வேண்டியிருக்கும் என்பதையும் முன்கூட்டியே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மொபைல் செயலிகள் மற்றும் ஆன்லைன் சமூகங்களும் ஏற்கனவே அந்த வாகனத்தைப் பயன்படுத்தி வரும் நபர்களின் உண்மையான அனுபவங்களை அறிய உதவுகின்றன. பயன்படுத்தப்பட்ட பைக்கை விற்பனை செய்யும்போது, டிஜிட்டல் சர்வீஸ் பதிவுகள் அதன் பராமரிப்பு வரலாற்றை நிரூபிக்கவும் உதவலாம்.
இருப்பினும், ஆன்லைனில் கிடைக்கும் தகவல்களை மட்டும் முழுமையாக நம்புவது சரியான அணுகுமுறை அல்ல. டெஸ்ட் ரைடு மற்றும் வாகனத்தை நேரில் பரிசோதிப்பதும் அதே அளவு முக்கியம். சீட் உயரம், வாகன எடை, போக்குவரத்து நெரிசலில் கையாளும் வசதி மற்றும் பிரேக்கிங் செயல்திறன் ஆகியவற்றை ரைடர்கள் நேரடியாகச் சோதிக்க வேண்டும். டிஜிட்டல் ஆராய்ச்சியையும் நேரடி அனுபவத்தையும் இணைத்தால்தான் பொருத்தமான முடிவை எடுக்க முடியும்.
பொறுப்பான வாகன ஓட்டத்திற்கு நிதித் தயாரிப்பு ஏன் முக்கியம்?
பைக் வாங்குவதற்கு தேவையான பணத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது போலவே, அதை வைத்திருப்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் தொடர்ந்து ஏற்படும் செலவுகளையும் ரைடர்கள் திட்டமிட வேண்டும். பொறுப்பான வாகன உரிமைக்கான முக்கிய நிதி அம்சங்கள் பின்வருமாறு:
● மாதாந்திர செலவுகள்: EMI, எரிபொருள் மற்றும் வழக்கமான சர்வீஸ் செலவுகளுக்கான தொகையை ஒவ்வொரு மாதமும் தனியாக ஒதுக்குவது நல்லது.
● எதிர்பாராத பழுதுகள்: டயர், பேட்டரி அல்லது எஞ்சின் பிரச்சினைகளால் திடீரென ஏற்படும் செலவுகளை சமாளிக்க அவசர நிதி வைத்திருப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
● போதுமான பாதுகாப்பு: விபத்து அல்லது திருட்டு ஏற்பட்ட பிறகு செலவுகளைப் பற்றி சிந்திப்பது தாமதமாக இருக்கலாம். சட்டரீதியான கட்டாயத்தை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாமல், வாகனத்தின் மதிப்பு மற்றும் தினசரி பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற பைக் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தை ரைடர்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
● ஆண்டு வாகன உரிமை பட்ஜெட்: சர்வீஸ், இன்சூரன்ஸ் புதுப்பிப்பு மற்றும் வழக்கமாக மாற்ற வேண்டிய உதிரிப் பாகங்கள் உட்பட வருடாந்திர செலவுகளை முன்கூட்டியே மதிப்பிட வேண்டும்.
இன்சூரன்ஸ் பாலிசி புதுப்பிப்பு தேதியை நினைவில் வைத்திருப்பதும் பொறுப்பான வாகன உரிமையின் முக்கிய பகுதியாகும்.
இளம் ரைடர்கள் தங்களது இருசக்கர வாகனங்களின் ஆயுளை எவ்வாறு நீட்டிக்கிறார்கள்?
ஒரு வாகனத்தின் ஆயுள் அதன் உற்பத்தித் தரத்தை மட்டும் சார்ந்ததல்ல. அதை எவ்வாறு ஓட்டுகின்றனர், எவ்வாறு பராமரிக்கின்றனர் என்பதும் முக்கியமானது. சிறிய பிரச்சினைகளை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவது பெரிய பழுதுகளையும் அதிக செலவுகளையும் தவிர்க்க உதவும்.
● வழக்கமான சர்வீஸ்: பரிந்துரைக்கப்பட்ட கால இடைவெளிகளில் எஞ்சின் ஆயில், பிரேக், செயின், டயர் மற்றும் பேட்டரியைச் சரிபார்ப்பது வாகனத்தின் செயல்திறனைப் பராமரிக்க உதவும்.
● முன்கூட்டிய பராமரிப்பு: வழக்கத்திற்கு மாறான சத்தம், அதிர்வு அல்லது எச்சரிக்கை விளக்குகள் தோன்றினால் அவற்றை புறக்கணிக்கக் கூடாது. உடனடியாக பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்.
● பாதுகாப்பான ஓட்டும் பழக்கம்: திடீர் வேக அதிகரிப்பு, கடுமையான பிரேக்கிங் மற்றும் அதிக சுமை ஏற்றுதல் போன்றவற்றைத் தவிர்ப்பது வாகனப் பகுதிகளின் தேய்மானத்தைக் குறைக்க உதவும்.
சரியான டயர் காற்றழுத்தத்தை பராமரிப்பது எரிபொருள் சிக்கனத்தையும் வாகனக் கட்டுப்பாட்டையும் மேம்படுத்த உதவும். மழை அல்லது கடுமையான வெயிலில் நீண்ட நேரம் வெளியில் வாகனம் நிறுத்தப்படுமானால், பொருத்தமான கவரைப் பயன்படுத்துவது வெளிப்புற பாகங்களைப் பாதுகாக்கவும் உதவும்.
காம்ப்ரிஹென்சிவ் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் ஏன் நடைமுறை சார்ந்த வாகன உரிமை முடிவாக மாறுகிறது?
மூன்றாம் தரப்பு இன்சூரன்ஸ் சட்டரீதியான தேவையை பூர்த்தி செய்யலாம். ஆனால் ரைடரின் சொந்த வாகனத்திற்கு ஏற்படும் அனைத்து இழப்புகளையும் அது கவர் செய்யாது. விபத்து, திருட்டு, தீ விபத்து அல்லது இயற்கை பேரிடர் காரணமாக பைக் சேதமடைந்தால், பழுதுபார்க்கும் அல்லது மாற்றும் செலவு அதிகமாக இருக்கலாம். இதுபோன்ற எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளுக்கு முன்கூட்டியே தயாராக இருக்க, பொருத்தமான காம்ப்ரிஹென்சிவ் பைக் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தை பரிசீலிப்பது உதவியாக இருக்கும்.
எனவே வாகனத்தின் வயது, சந்தை மதிப்பு, பயன்படுத்தும் முறை மற்றும் நிறுத்தும் இடம் போன்றவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு காம்ப்ரிஹென்சிவ் பைக் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தைத் தேர்வு செய்வது பொருத்தமானது. பாலிசி வாங்கும்போது குறைந்த பிரீமியம் மட்டுமே கவனிக்கப்படக்கூடாது. சொந்த வாகன சேதத்திற்கான கவரேஜ், விலக்குகள், கூடுதல் கவரேஜ் விருப்பங்கள் மற்றும் கிளைம் ஆதரவு ஆகியவற்றையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும்.
பாலிசி வாங்குவதற்கு முன் முக்கிய கவரேஜ் அம்சங்களைப் புரிந்துகொள்வது, தங்களது பயன்பாடு மற்றும் வாகன உரிமை தேவைகளுக்கு ஏற்ற இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தைத் தேர்வு செய்ய ரைடர்களுக்கு உதவும்.
திடீர் ஆசை அடிப்படையிலான வாங்குதலிலிருந்து நடைமுறை வாகன உரிமை அணுகுமுறைக்கு மாற்றம்
ஒரு பைக்கின் தோற்றம், நிறம் அல்லது வேகம் பிடித்துவிட்டதால் உடனடியாக வாங்கிவிடும் பழக்கம் இளம் ரைடர்களிடையே படிப்படியாகக் குறைந்து வருகிறது. அந்த வாகனம் தினசரி தேவைகளுக்கு ஏற்றதா, மாதாந்திர செலவுகள் தங்களது பட்ஜெட்டுக்குள் வருகிறதா, அருகில் சர்வீஸ் வசதி உள்ளதா போன்றவற்றை பரிசீலித்த பிறகே பலர் தற்போது முடிவு செய்கின்றனர்.
ஒரு மாடல் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருப்பது மட்டும் போதாது. நீண்ட காலம் பயன்படுத்த எளிதாகவும், பராமரிப்பு செலவு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கவும் வேண்டும். இந்த மாற்றம் இளம் ரைடர்கள் வாகன உரிமையை நீண்டகால பொறுப்பாகப் பார்க்கத் தொடங்கியிருப்பதை காட்டுகிறது.
புதிய தலைமுறை ரைடர்களுக்கு பைக் என்பது இனி தனிப்பட்ட விருப்பம் அல்லது ஸ்டைலை வெளிப்படுத்தும் சாதனம் மட்டும் அல்ல. அன்றாட வாழ்க்கையின் தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய முக்கியமான போக்குவரத்து சாதனமாக அது மாறியுள்ளது. இதனால் மைலேஜ், பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு, இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் மற்றும் மறுவிற்பனை மதிப்பு போன்ற அம்சங்கள் பைக் வாங்கும் முடிவில் முக்கியமான பகுதிகளாக உள்ளன.
டிஜிட்டல் ஒப்பீடுகள், செலவு கணக்கீட்டு கருவிகள் மற்றும் சரியான பராமரிப்பு திட்டமிடல் ஆகியவற்றின் மூலம் இளம் ரைடர்கள் அதிக தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுத்து வருகின்றனர். இந்த நடைமுறை அணுகுமுறை தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பைக்கை நீண்ட காலம் பாதுகாப்பாகவும் நம்பகத்தன்மையுடனும் பயன்படுத்தவும் உதவுகிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இது ஒரு விளம்பர தகவல். நிபந்தனைகள் பொருந்தும்.
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