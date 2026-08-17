துராந்த் கோப்பை: அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய ஸ்போா்டிங் கிளப் டெல்லி!

துராந்த் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் காலிறுதி ஆட்டத்தில், ஸ்போா்டிங் கிளப் டெல்லி 5-1 கோல் கணக்கில் எஃப்சி ரெங்டாயை ஞாயிற்றுக்கிழமை வீழ்த்தி, முதல் அணியாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
ஜாா்க்கண்ட் மாநிலம், ராஞ்சியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் 9-ஆவது நிமிஷத்திலேயே ரெங்டாய் அணிக்காக சோங்தம் கிஷண் சிங் கோல் அடித்தாா்.
அந்த முன்னிலையை அப்படியே தக்கவைத்து முதல் பாதியை நிறைவு செய்தது ரெங்டாய். ஆனால் 2-ஆவது பாதியில் ஆக்ரோஷமாக மீண்டு வந்த டெல்லி வரிசையாக கோல்கள் ஸ்கோா் செய்தது.
57 மற்றும் 67-ஆவது நிமிஷங்களில் ஜோசஃப் சன்னி அடுத்தடுத்து கோல் அடித்து அந்த அணியை முன்னிலை பெறச் செய்தாா்.
தொடா்ந்து ரோட்ரிகோ அராஜோ 82-ஆவது நிமிஷத்திலும், ஜுவான் செபாஸ்டியன் (90+3’), அகஸ்டின் லால்ரோசனா (90+8’) ஆகியோா் ஸ்டாப்பேஜ் டைமிலும் கோல் அடித்தனா்.
இதனால் ரெங்டாய் முற்றிலுமாக திணறிப்போக, டெல்லி 5-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
பெங்கால் வெற்றி: இதனிடையே, மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஈஸ்ட் பெங்கால் எஃப்சி 1-0 கோல் கணக்கில் ஆா்மி ரெட் கால்பந்து அணியை சாய்த்து, அரையிறுதிக்குத் தகுதிபெற்றது. அந்த அணிக்காக பி.வி. விஷ்ணு கோல் அடித்தாா்.
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