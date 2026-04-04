தடுமாறும் மும்பை: ஒரே ஓவரில் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முகேஷ் குமார்!

மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிராக தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் பந்துவீச்சாளர் முகேஷ் குமார் ஒரே ஓவரில் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.
அருண் ஜேட்லி திடலில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற தில்லி அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது. அணியில் மாற்றமின்றி விளையாடி வருகிறது.
முதல் 2 ஓவர்கள் முடிவில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 18 ரன்களுக்கு விக்கெட் விழாமல் இருந்தது. மூன்றாவது ஓவரை முகேஷ் குமார் வீசினார்.
இந்த ஓவரில் மூன்றாவது மற்றும் ஐந்தாவது பந்தில் விக்கெட் விழுந்தது. இந்த ஓவரில் 0, 0, விக்கெட், 0, விக்கெட், 4 என சிறப்பாக பந்துவீசினார்.
ரியான் ரிக்கல்டன், திலக் வர்மா ஆகியோரின் விக்கெட்டை தில்லி வீரர் முகேஷ் குமார் வீழ்த்தினார். தற்போது, மும்பை அணி 5 ஓவர்களில் 32/2 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. ரோஹித் - சூர்யகுமார் விளையாடி வருகிறார்கள்.
Mumbai Stumbles: Mukesh Kumar Claims Two Wickets in a Single Over!
தொடர்புடையது
10 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறும் லக்னௌ அணி!
ஒரே ஓவரில் அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட்டின் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஜேக்கப் டஃபி!
இளம் சிஎஸ்கே வீரர்களுக்கு பயிற்சியளித்த தோனி..! நால்வரில் யார் விக்கெட் கீப்பிங் செய்வார்கள்?
பவர்பிளேவின் கடைசி ஓவரில் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய லாக்கி பெர்குசன்!
