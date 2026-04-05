டாஸ் வென்ற சிஎஸ்கே முதலில் பந்துவீச்சு!

இன்றைய ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற சிஎஸ்கே, ஆர்சிபி அணியை முதலில் பேட்டிங் செய்ய பணித்தது.
பெங்களூரு சின்னசாமி விளையாட்டுத் திடலில் இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் ஆட்டத்திற்கான டாஸ் 7 மணிக்கு சுண்டப்பட்டது. அதில், சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாடுக்கு சாதகமாக நாணயத்தின் முகம் பளிச்சிட்டது. இதையடுத்து, சிஎஸ்கே முதலில் பந்துவீச முடிவெடுத்திருப்பதாக அவர் சொன்னார்.
முன்னதாக, ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சிஎஸ்கே விளையாடிய 2 ஆட்டங்களிலும் மோசமாக எதிரணிகளிடம் வீழ்ந்தது. இந்நிலையில், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தமது முதல் வெற்றியை ருசிக்க சிஎஸ்கே ஆர்சிபிக்கு எதிரான இன்றைய ஆட்டத்தில் முனைப்பு காட்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் நிலவுகிறது.
சிஎஸ்கே x ஆர்சிபி விளையாடும் வீரர்கள் பட்டியல்:
சஞ்சு சாம்சன்(w) x பிலிப் சால்ட்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்(c) x விராட் கோலி
ஆயுஷ் மத்ரே x தேவ்தத் படிக்கல்
சர்பராஸ் கான் x ரஜத் படிதார் (c)
ஷிவம் துபே x ஜிதேஷ் சர்மா(w)
பிரசாந்த் வீர் x டிம் டேவிட்
ஜேமி ஓவர்டன் x ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்
நூர் அகமது x க்ருனால் பாண்டியா
அன்ஷுல் கம்போஜ் x புவனேஷ்வர் குமார்
மாட் ஹென்றி x அபிநந்தன் சிங்
கலீல் அகமது x ஜேக்கப் டஃபி
Summary
Chennai Super Kings opt to bowl
மீண்டும்.. மீண்டுமா? சிஎஸ்கே போராடி தோல்வி!
பஞ்சாபை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியைப் பெறுமா சிஎஸ்கே?
காயம்பட்ட சிங்கங்கள்..! சிஎஸ்கே கேப்டனின் வாக்குறுதி!
ஐபிஎல் 2026: சிஎஸ்கே விளையாடும் போட்டிகளுக்கான அட்டவணை!
தினமணி செய்திச் சேவை