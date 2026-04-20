கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்தை வீழ்த்திய வங்கதேசம்; சமனில் ஒருநாள் தொடர்!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் வங்கதேசம் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியைக் கொண்டாடும் வங்கதேச வீரர்கள் - படம் | வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 2:19 pm

வங்கதேசம் - நியூசிலாந்து இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று (ஏப்ரல் 20) டாக்காவில் நடைபெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து முதலில் விளையாடியது. முதலில் விளையாடிய அந்த அணி, 48.4 ஓவர்களில் 198 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக நிக் கெல்லி அரைசதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 102 பந்துகளில் 83 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 14 பவுண்டரிகள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, முகமது அப்பாஸ் 19 ரன்கள், நாதன் ஸ்மித் 18 ரன்கள், டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் 15 ரன்கள், ஹென்ரி நிக்கோல்ஸ் 13 ரன்கள் எடுத்தனர்.

வங்கதேசம் தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய நஹித் ராணா 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். ஷோரிஃபுல் இஸ்லாம் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், டஸ்கின் அகமது, சௌமியா சர்க்கார் மற்றும் ரிஷாத் ஹொசைன் தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.

தன்சித் ஹாசன், நஜ்முல் ஷாண்டோ அரைசதம்; சமனில் ஒருநாள் தொடர்!

199 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்கதேசம், 35.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியது.

வங்கதேச அணியில் சிறப்பாக விளையாடிய தன்சித் ஹாசன் தமிம் மற்றும் நஜ்முல் ஹொசைன் ஷாண்டோ அரைசதம் விளாசி அசத்தினர். தன்சித் ஹாசன் 58 பந்துகளில் 76 ரன்களும் (10 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள்), நஜ்முல் ஹொசைன் ஷாண்டோ 71 பந்துகளில் 50 ரன்களும் (5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள்) எடுத்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து, தௌஹித் ஹிரிடாய் 30 ரன்கள் எடுத்தார்.

நியூசிலாந்து தரப்பில் ஜேடன் லென்னாக்ஸ் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், நாதன் ஸ்மித் மற்றும் வில்லியம் ஓ’ரூர்க் தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.

அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய நஹித் ராணாவுக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை வங்கதேசம் 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி வருகிற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Bangladesh won the second ODI against New Zealand by 6 wickets.

தொடர்புடையது

ரிங்கு சிங் அரைசதம் விளாசல்; கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு முதல் வெற்றி!

ரிங்கு சிங் அரைசதம் விளாசல்; கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு முதல் வெற்றி!

மூவர் அரைசதம் விளாசல்; பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு 3-வது வெற்றி!

மூவர் அரைசதம் விளாசல்; பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு 3-வது வெற்றி!

முதல் ஒருநாள்: மே.இ.தீவுகளை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி!

முதல் ஒருநாள்: மே.இ.தீவுகளை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி!

3-வது டி20: தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அபார வெற்றி!

3-வது டி20: தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அபார வெற்றி!

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
