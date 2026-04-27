Dinamani
மே 2-ல் தயாரிப்பாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்: நடிகர் சங்கம் அதிருப்தி!நியூஸிலாந்துடன் தடையற்ற வணிக ஒப்பந்தம்! 8,284 பொருள்களுக்கு 100% வரி விலக்கு!மத்தியப் பிரதேசத்தில் 4 மாதங்களில் 24 புலிகள் உயிரிழப்பு!கர திரைப்படத்தை வெளியிட தடை விதிக்கக் கோரி வழக்கு!மேற்கு வங்கத்தில் 2 ஆம் கட்ட தேர்தல் பிரசாரம் ஓய்ந்தது! மே 4-ல் 62 மையங்களில் காலை 8 மணி முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை! - தேர்தல் ஆணையம்மேற்கு வங்கத்தில் நிச்சயம் பாஜக அரசு அமையும்! - அமித் ஷாபாஜகவில் இணைந்த 7 எம்பிக்கள்: மாநிலங்களவை தலைவர் ஒப்புதல்! ஆம் ஆத்மி கோரிக்கை நிராகரிப்பு! விஜய் வேட்புமனுவை ஆய்வு செய்யக் கோரிய மனு தள்ளுபடி! கொடைக்கானலில் 2ஆவது நாளாக முதல்வர் ஸ்டாலின் நடைப்பயிற்சி! ஜப்பானில் நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவில் 6.2 ஆகப் பதிவு நீட் தேர்வர்கள் கவனத்திற்கு: மன அழுத்தத்தைப் போக்க உதவி எண் அறிமுகம்!தஞ்சை பெரியகோயில் தேரோட்டம் கோலாகலம்!தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்! இளநிலை நீட் தேர்வு: இணையத்தில் ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு!
/
கிரிக்கெட்

பவர்பிளேவில் 13 ரன்கள்; ஐபிஎல் வரலாற்றில் மோசமான சாதனை!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் பவர்பிளேவில் மிகவும் குறைவான ரன்கள் எடுத்து தில்லி கேபிடல்ஸ் மோசமான சாதனையை படைத்துள்ளது.

News image

விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் புவனேஷ்வர் குமார் - படம் | ஐபிஎல் (எக்ஸ்)

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 3:02 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் தொடரில் தில்லி அருண் ஜெட்லி திடலில் நடைபெற்று வரும் இன்றையப் போட்டியில் தில்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, தில்லி கேபிடல்ஸ் முதலில் விளையாடி வருகிறது.

ராயல் சேலஸ்ஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர்கள் புவனேஷ்குமார் மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் இருவரும் பவர்பிளேவில் அசத்தலான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி தில்லி கேபிடல்ஸை திணறடித்தனர்.

புவனேஷ்குமார் மற்றும் ஹேசில்வுட்டின் அபார பந்துவீச்சால் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணி அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பவர்பிளேவில் அந்த அணி 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து வெறும் 13 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் பவர்பிளேவில் எடுக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஸ்கோர் இதுவாகும்.

தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியில் சஹில் பராக் (0 ரன்), கே.எல்.ராகுல் (ஒரு ரன்), நிதீஷ் ராணா (ஒரு ரன்), சமீர் ரிஸ்வி (0 ரன்), டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் (5 ரன்கள்), அக்‌ஷர் படேல் (0 ரன்) எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர்.

அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய புவனேஷ்வர் குமார் 3 ஓவர்களில் வெறும் 5 ரன்களை மட்டும் விட்டுக்கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளையும், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் 3 ஓவர்களில் வெறும் 8 ரன்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் பவர்பிளேவில் குவிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஸ்கோர்கள்

13/6 - தில்லி கேபிடல்ஸ் (ஆர்சிபிக்கு எதிராக, 2026)

14/2 - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (ஆர்சிபிக்கு எதிராக, 2009)

14/3 - சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக, 2022)

15/2 - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (கொல்கத்தாவுக்கு எதிராக, 2011)

16/1 - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (தில்லி டேர்டெவில்ஸுக்கு எதிராக, 2015)

16/1 - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (ஆர்சிபிக்கு எதிராக, 2019)

Summary

Delhi Capitals has set an unwanted record in the history of the IPL by scoring the lowest number of runs in the Powerplay.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஐபிஎல் 2026: பவர்பிளேவில் அசத்தும் ககிசோ ரபாடா!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல்முறை... கே.எல். ராகுல் நிகழ்த்திய புதிய சாதனை!

கே.எல். ராகுல் 152*: தில்லி கேபிடல்ஸ் 264 ரன்கள் குவிப்பு!

கே.எல்.ராகுல், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் அசத்தல்; தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு 3-வது வெற்றி!

