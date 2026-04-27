பவர்பிளேவில் 13 ரன்கள்; ஐபிஎல் வரலாற்றில் மோசமான சாதனை!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் பவர்பிளேவில் மிகவும் குறைவான ரன்கள் எடுத்து தில்லி கேபிடல்ஸ் மோசமான சாதனையை படைத்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் தில்லி அருண் ஜெட்லி திடலில் நடைபெற்று வரும் இன்றையப் போட்டியில் தில்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, தில்லி கேபிடல்ஸ் முதலில் விளையாடி வருகிறது.
பவர்பிளேவில் 13 ரன்கள்; தில்லி கேபிடல்ஸ் மோசமான சாதனை!
ராயல் சேலஸ்ஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர்கள் புவனேஷ்குமார் மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் இருவரும் பவர்பிளேவில் அசத்தலான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி தில்லி கேபிடல்ஸை திணறடித்தனர்.
புவனேஷ்குமார் மற்றும் ஹேசில்வுட்டின் அபார பந்துவீச்சால் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணி அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பவர்பிளேவில் அந்த அணி 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து வெறும் 13 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் பவர்பிளேவில் எடுக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஸ்கோர் இதுவாகும்.
தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியில் சஹில் பராக் (0 ரன்), கே.எல்.ராகுல் (ஒரு ரன்), நிதீஷ் ராணா (ஒரு ரன்), சமீர் ரிஸ்வி (0 ரன்), டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் (5 ரன்கள்), அக்ஷர் படேல் (0 ரன்) எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர்.
அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய புவனேஷ்வர் குமார் 3 ஓவர்களில் வெறும் 5 ரன்களை மட்டும் விட்டுக்கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளையும், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் 3 ஓவர்களில் வெறும் 8 ரன்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் பவர்பிளேவில் குவிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஸ்கோர்கள்
13/6 - தில்லி கேபிடல்ஸ் (ஆர்சிபிக்கு எதிராக, 2026)
14/2 - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (ஆர்சிபிக்கு எதிராக, 2009)
14/3 - சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக, 2022)
15/2 - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (கொல்கத்தாவுக்கு எதிராக, 2011)
16/1 - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (தில்லி டேர்டெவில்ஸுக்கு எதிராக, 2015)
16/1 - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (ஆர்சிபிக்கு எதிராக, 2019)
Summary
Delhi Capitals has set an unwanted record in the history of the IPL by scoring the lowest number of runs in the Powerplay.
தொடர்புடையது
ஐபிஎல் 2026: பவர்பிளேவில் அசத்தும் ககிசோ ரபாடா!
ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல்முறை... கே.எல். ராகுல் நிகழ்த்திய புதிய சாதனை!
கே.எல். ராகுல் 152*: தில்லி கேபிடல்ஸ் 264 ரன்கள் குவிப்பு!
கே.எல்.ராகுல், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் அசத்தல்; தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு 3-வது வெற்றி!
