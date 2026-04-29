4ஆவது முறையாக தொடக்க வீரர்களில் மாற்றம் செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ்..! 2012 சீசன் திரும்புகிறதா?

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தொடக்க வீரர்கள் நான்காவது முறையாக மாற்றம் செய்துள்ளார்கள். தற்போது, பேட்டிங் செய்துவரும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பவர்பிளே முடிவில் ( 6 ஓவர்களில்) 78 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
ஐபிஎல் 41ஆவது போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் - மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. மிகவும் முக்கியமான இந்தப் போட்டியில், டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் தொடக்க வீரர்களாக ரியான் ரிக்கல்டன் மற்றும் வில் ஜாக்ஸ் களமிறங்கியுள்ளார்கள். இது இந்த சீசனில் நான்காவது புதிய தொடக்க வீரர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக, ரோஹித் - ரிக்கல்டன், டி காக் - ரிக்கல்டன், டி காக் - டேனிஸ் மலேவர் விளையாடியுள்ளார்கள். இருப்பினும் தற்போது புதிய இணையினர் நன்றாக விளையாடி வருகிறார்கள்.
முன்னதாக, 2012 சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 8 புதிய தொடக்க வீரர்களுடன் விளையாடியதும் குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போதைக்கு, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி சிறப்பான தொடக்க வீரர்களைக் கண்டறிந்துள்ளது.
Mumbai Indians make a change to their opening pair for the fifth time! Is the 2012 season repeating itself?
