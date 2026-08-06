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கிரிக்கெட்

டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்து வரலாறு படைத்த ஜோஸ் பட்லர்!

டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்து இங்கிலாந்து வீரர் ஜோஸ் பட்லர் வரலாறு படைத்துள்ளார்.

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ஜோஸ் பட்லர் (கோப்புப் படம்)

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 8:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்து இங்கிலாந்து வீரர் ஜோஸ் பட்லர் வரலாறு படைத்துள்ளார்.

இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் தி ஹண்ட்ரட் டி20 லீக் தொடரில் ஜோஸ் பட்லர் விளையாடி வருகிறார். இந்தத் தொடரில் மான்செஸ்டர் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் வெல்ஷ் ஃபையர் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி நேற்று (ஆகஸ்ட் 5) நடைபெற்றது.

வெல்ஷ் ஃபையர் அணிக்கு எதிரான இந்தப் போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய ஜோஸ் பட்லர் 20 பந்துகளில் 51 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார். இதன் மூலம், டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்து வரலாறு அவர் படைத்தார். அவர் இதுவரை 522 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 14,833 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.

இதற்கு முன்பாக, 746 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி கிரண் பொல்லார்டு 14,803 ரன்கள் எடுத்திருந்ததே இதுவரையிலான அதிகபட்சமாக இருந்து வந்தது. கிரண் பொல்லார்டின் இந்த சாதனையை தற்போது முறியடித்து ஜோஸ் பட்லர் வரலாறு படைத்துள்ளார்.

இந்த வரிசையில் கிறிஸ் கெயில் (14,562 ரன்கள்), அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் (14,449 ரன்கள்), டேவிட் வார்னர் (14,284 ரன்கள்) அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளனர்.

Summary

England's Jos Buttler has made history by scoring the most runs in T20 matches.

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