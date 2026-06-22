டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஜோ ரூட் புதிய சாதனை!

டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்து இங்கிலாந்து வீரர் ஜோ ரூட் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஓவலில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 253 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்ட ஜோ ரூட் முதல் இன்னிங்ஸில் 46 ரன்களும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 77 ரன்களும் எடுத்தார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் 123 ரன்கள் (இரண்டு இன்னிங்ஸ்களையும் சேர்த்து) எடுத்ததன் மூலம், டெஸ்ட் போட்டிகளில் 14 ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்து ஜோ ரூட் சாதனைப் படைத்துள்ளார். டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் வரிசையில் ஜோ ரூட், இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சச்சின் டெண்டுகல்ருக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.
இதுவரை இங்கிலாந்து அணிக்காக 165 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஜோ ரூட், 14075 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதில் 67 அரைசதங்கள் மற்றும் 41 சதங்கள் அடங்கும். அவரது அதிபட்ச ஸ்கோர் 262.
டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் வரிசையில் இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் 15921 ரன்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
England player Joe Root has set a new record for scoring most runs in Test matches.
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