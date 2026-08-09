இலங்கை டெஸ்ட் தொடர்: சாய் சுதர்சனுக்குப் பதிலாக சர்ஃபராஸ் கான் அணியில் சேர்ப்பு!

இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து காயம் காரணமாக விலகிய சாய் சுதர்சனுக்குப் பதிலாக சர்ஃபராஸ் கான் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய அணி இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த டெஸ்ட் தொடர் வருகிற ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.
இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பாக இந்திய அணியிலிருந்து காயம் காரணமாக ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வாஷிங்டன் சுந்தர் விலகினர். அதன் பின், காயம் காரணமாக சாய் சுதர்சனும் விலகினார்.
ð¨ NEWS ð¨— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
Sai Sudharsan ruled out of the #SLvIND Test series; Sarfaraz Khan named replacement.
Details ð½ #TeamIndia https://t.co/lF6h8jabZd pic.twitter.com/Dk0C4HI37p
இந்த நிலையில், காயம் காரணமாக இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து விலகிய சாய் சுதர்சனுக்குப் பதிலாக அணியில் சர்ஃபராஸ் கான் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான அப்டேட் செய்யப்பட்ட இந்திய அணி விவரம்
ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), கே.எல்.ராகுல் (துணைக் கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பந்த், துருவ் ஜுரெல், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், மானவ் சுதர், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், தேவ்தத் படிக்கல், சரண்ஷ் ஜெயின், ஆகிப் நபி, சர்ஃபராஸ் கான்.
Summary
Sarfaraz Khan has been added to the squad as a replacement for Sai Sudharsan, who withdrew from the Test series against Sri Lanka due to injury.
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