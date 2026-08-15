The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
முதல்வர் விஜய் குறித்து அநாகரிகப் பேச்சு: நயினார் நாகேந்திரன் மீது டிஜிபியிடம் புகார்!பேரவையில் அப்பாவைத் தேடினால்...! முதல்வர் விஜய் குறித்து நயினார் அநாகரிகப் பேச்சுதொடர்ந்து 2-ம் ஆண்டாக செங்கோட்டை விழாவை புறக்கணித்த ராகுல், கார்கே!ரிலையன்ஸ், ரோல்ஸ்-ராய்ஸ் கூட்டணியில் போா் விமான என்ஜின் உள்நாட்டில் தயாரிப்புமேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு திமுகவில் உருவாகிறது அதிரடி மாற்றம்: விரைவில் உள்கட்சித் தோ்தல் கரப்பான்பூச்சி விவகாரம்: இளைஞா்களை தவறாக வழிநடத்த எனது கருத்து பயன்படுத்தப்பட்டது: உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த்
/
கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 300 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய ஜோஷ் ஹேசில்வுட்..!

ஆஸ்திரேலிய வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஹேசில்வுட் சாதனை குறித்து...

News image

ஜோஷ் ஹேசில்வுட் - AFP

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 4:00 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆஸ்திரேலிய வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 300 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, சிறப்பு வாய்ந்தவர்கள் பட்டியலில் இணைந்துள்ளார்.

டார்வினில் கடந்த ஆக.13ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்தப் போட்டியில் ஆஸி. டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்தது. முதல் இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலியா 196 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

வங்கதேச அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 426 ரன்கள் எடுக்க, தற்போது ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸை விளையாடி வருகிறது. மூன்றாம் நாள் முடிவில் ஆஸி. அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 53 ஓவர்களில் 161/4 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் பந்துவீச்சில் ஹேசில்வுட் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். இந்த விக்கெட்டுகளுடன் அவர் டெஸ்ட்டில் 301 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். இதன்மூலம் ஆஸி. அணியில் ஒன்பாதாவது வீரராக 300 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திவராக எலைட் பந்துவீச்சாளர்கள் லிஸ்ட்டில் நுழைந்துள்ளார்.

ஆஸி. அணியில் அதிக டெஸ்ட் விக்கெட்டுகள்

708 - ஷேன் வார்னே

568 - நாதன் லயன்

563 - க்ளென் மெக்ராத்

435 - மிட்செல் ஸ்டார்க்

355 - டென்னிஸ் லில்லி.

316 - பாட் கம்மின்ஸ்.

313 - மிட்செல் ஜான்சன்.

310 - பிரட் லீ

301 - ஜோஷ் ஹேசில்வுட்

Summary

Hazlewood joins the list of bowlers who have taken 300 wickets in Test cricket!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கபில் தேவ் சாதனையை முறியடித்த மிட்செல் ஸ்டார்க்..! விரைவில் டாப் 10ல் இடம்!

கபில் தேவ் சாதனையை முறியடித்த மிட்செல் ஸ்டார்க்..! விரைவில் டாப் 10ல் இடம்!

டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் உலக சாதனை!

டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் உலக சாதனை!

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாறு படைத்த மிட்செல் ஸ்டார்க்!

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாறு படைத்த மிட்செல் ஸ்டார்க்!

வங்கதேச டெஸ்ட்: வலிமை வாய்ந்த பிளேயிங் லெவனை அறிவித்த ஆஸ்திரேலியா!

வங்கதேச டெஸ்ட்: வலிமை வாய்ந்த பிளேயிங் லெவனை அறிவித்த ஆஸ்திரேலியா!

விடியோக்கள்

ரசிகர்களைக் கவர்ந்ததா மகுடம்? திரைவிமர்சனம்

ரசிகர்களைக் கவர்ந்ததா மகுடம்? திரைவிமர்சனம்

சுதந்திர நாள் விழா! முதல்வர் விஜய்யின் முக்கிய அறிவிப்புகள்! | CM Vijay | TVK

சுதந்திர நாள் விழா! முதல்வர் விஜய்யின் முக்கிய அறிவிப்புகள்! | CM Vijay | TVK