டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 300 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய ஜோஷ் ஹேசில்வுட்..!

ஆஸ்திரேலிய வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 300 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, சிறப்பு வாய்ந்தவர்கள் பட்டியலில் இணைந்துள்ளார்.
டார்வினில் கடந்த ஆக.13ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்தப் போட்டியில் ஆஸி. டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்தது. முதல் இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலியா 196 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
வங்கதேச அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 426 ரன்கள் எடுக்க, தற்போது ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸை விளையாடி வருகிறது. மூன்றாம் நாள் முடிவில் ஆஸி. அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 53 ஓவர்களில் 161/4 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் பந்துவீச்சில் ஹேசில்வுட் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். இந்த விக்கெட்டுகளுடன் அவர் டெஸ்ட்டில் 301 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். இதன்மூலம் ஆஸி. அணியில் ஒன்பாதாவது வீரராக 300 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திவராக எலைட் பந்துவீச்சாளர்கள் லிஸ்ட்டில் நுழைந்துள்ளார்.
ஆஸி. அணியில் அதிக டெஸ்ட் விக்கெட்டுகள்
708 - ஷேன் வார்னே
568 - நாதன் லயன்
563 - க்ளென் மெக்ராத்
435 - மிட்செல் ஸ்டார்க்
355 - டென்னிஸ் லில்லி.
316 - பாட் கம்மின்ஸ்.
313 - மிட்செல் ஜான்சன்.
310 - பிரட் லீ
301 - ஜோஷ் ஹேசில்வுட்
300 Test wickets for Josh Hazlewood! What an incredible achievement.#MilestoneMoment | @NRMAinsurance | #AUSvBAN pic.twitter.com/XVyS8xdBE2— cricket.com.au (@cricketcomau) August 15, 2026
Summary
Hazlewood joins the list of bowlers who have taken 300 wickets in Test cricket!
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