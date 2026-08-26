சோனல் தினுஷா சதம்... 290 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ‘ஃபாலோ-ஆன்’ ஆனது இலங்கை!
இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இலங்கை அணி 290 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானதைப் பற்றி...
சோனல் தினுஷா.
இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இலங்கை அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 290 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது.
இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. முதல் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி கொழும்புவில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 503 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்ய, இலங்கை அணி அதன் முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடியது.
மூன்றாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இலங்கை அணி அதன் முதல் இன்னிங்ஸில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 265 ரன்கள் எடுத்தது. பசிந்து சூர்யபந்தாரா 133 பந்துகளில் 80 ரன்களும், கமிந்து மெண்டிஸ் 32 ரன்களும், கமில் மிஷாரா 19 ரன்களும் எடுத்தனர்.
சதம் விளாசிய மகிழ்ச்சியில் சோனல் தினுஷா.
நான்காம் நாள் ஆட்டம் இன்று காலை தொடங்கிய நிலையில், சோனல் தினுஷா 85 ரன்களுடளுடனும் லகிரு குமாரா 8 ரன்களுடனும் ஆட்டத்தைத் தொடங்கினர். பொறுப்புடன் விளையாடிய தினுஷா, சதம் அடித்து அசத்தினார். அவருக்கு டெஸ்ட் போட்டிகளில் இரண்டாவது சதமாகப் பதிவானது.
இந்தியா தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 503 ரன்கள் எடுத்ததால், ஃபாலோ-ஆனைத் தவிர்க்க இலங்கை அணி குறைந்தபட்சம் 304 ரன்களாவது எடுக்க வேண்டும் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், 89.4 ஓவர்களில் 290 ரன்களுக்கு இலங்கை அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. சோனல் தினுஷா 8 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 103 ரன்கள் எடுத்தார். இதனால், இலங்கை அணி 213 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது.
இந்திய அணித் தரப்பில் பிரசித் கிருஷ்ணா மற்றும் மானவ் சுதர் தலா 3 விக்கெட்டுகளையும், புதுமுக வீரர் சரண்ஷ் 2 விக்கெட்டுகளையும் முகமது சிராஜ் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.
முதல் இன்னிங்ஸில் ஃபாலோ-ஆன் ஆன இலங்கை அணி 213 ரன்கள் பின்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் விளையாடி வருகிறது. போட்டி முடியவடைய ஒன்றரை நாள்கள் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில் இந்திய அணியின் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாயிருக்கிறது.
Summary
Debutant all-rounder Saransh Jain overcame DRS agony in Colombo before striking twice on Day 4 of the second Test against Sri Lanka, helping India enforce the follow-on on the hosts on Wednesday.
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