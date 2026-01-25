கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பைக்கான பாகிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு..! மூத்த வீரருக்கு இடமில்லை!

டி20 உலகக் கோப்பைக்கான பாகிஸ்தான் அணி குறித்து...
Pakistan Team for T20 world cup.
பாகிஸ்தான் அணியினர். படம்: ஐசிசி
Updated on
1 min read

டி20 உலகக் கோப்பைக்கான 15 பேர் கொண்ட பாகிஸ்தான் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கதேசத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து விலக இருப்பதாக பிசிபி தலைவர் கூறிய நிலையில் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் விளையாடாத பாகிஸ்தான் அணி தனது அனைத்து போட்டிகளையும் இலங்கையில் விளையாடவிருக்கிறது.

பாகிஸ்தான் அணி 2009 ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றது. இரண்டாவது உலகக் கோப்பையை வெல்ல சல்மான் அலி அஹா கேப்டனாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பிபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக பந்துவீசிய ஹாரிஸ் ராஃப் அணியில் தேர்வாகாதது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மூத்த வீரர் முகமது ரிஸ்வானும் சேர்க்கப்படவில்லை. வரும் பிப்.7ஆம் தேதி முதல் இந்தப் போட்டிகள் இந்தியா, இலங்கையில் நடைபெற இருக்கின்றன.

பாகிஸ்தான் அணி: சல்மான் அலி அஹா (கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, பாபர் அசாம், ஃபஹீம் அஸ்ரஃப், ஃபகர் ஸமான், கவாஜா முகமது நஃபி (கீப்பர்), முகமது நவாஸ், முகமது சல்மான் மிர்ஸா, நஸீம் ஷா, ஷஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் (கீப்பர்), சைம் ஆயுப், ஷாஷீன் ஷா அஃப்ரிடி, ஷதாப் கான், உஸ்மான் கான், உஸ்மான் தாரிக்.

Summary

Major returns in Pakistan’s T20 World Cup 2026 squad.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

pakistan
ICC
squad
T20 World Cup 2026

Related Stories

No stories found.