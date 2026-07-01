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கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த டிராவிஸ் ஹெட்..! 6ஆவது இடத்தில் ஷுப்மன் கில்!

ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் குறித்து...

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டிராவிஸ் ஹெட் - AFP

Updated On :1 ஜூலை 2026, 6:46 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியாவின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் டிராவிஸ் ஹெட் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.

முன்னதாக, முதலிடத்தில் இருந்த இங்கிலாந்தின் ஹாரி புரூக் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட்டில் சுமாராக விளையாடியதால் இரண்டாமிடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டார்.

ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டர்களுக்கான புதிய தரவரிசைப் பட்டியல் இன்று அப்டேட் செய்யப்பட்டது. இதில், நியூசிலாந்து வீரர்கள் முன்னேற்றமும் இங்கிலாந்து வீரர்கள் கீழிறக்கமும் கண்டார்கள்.

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான தொடரை நியூசிலாந்து 2-1 என வென்றது. இதனால், தரவரிசையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக இங்கிலாந்து வீரர்களின் தரவரிசை குறைந்தது.

ரச்சின் ரவீந்திரா 2 இடங்கள் முன்னேறி 7ஆவது இடத்திலும் டேரில் மிட்செல் 5 இடங்கள் முன்னேறி 11ஆவது இடத்திலும் டெவான் கான்வோ 14 இடங்கள் தாவி, 15ஆவது இடத்திலும் இருக்கிறார்கள்.

ஐசிசி பேட்டர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல்

1. டிராவிஸ் ஹெட் - 853 புள்ளிகள்

2. ஹாரி புரூக் - 852 புள்ளிகள்

3. ஜோ ரூட் - 840 புள்ளிகள்

4. ஸ்டீவ் ஸ்மித் - 831 புள்ளிகள்

5. டெம்பா பவுமா - 775 புள்ளிகள்

6. ஷுப்மன் கில் - 743 புள்ளிகள்

7. ரச்சின் ரவீந்திரா - 740 புள்ளிகள்

8. கமிந்து மெண்டிஸ் - 737 புள்ளிகள்

9. யஷஷ்வி ஜெய்ஸ்வால் - 733 புள்ளிகள்

10. தினேஷ் சண்டிமால் - 725 புள்ளிகள்

Summary

Travis Head dethrones Harry Brook to become world's No. 1 ICC rankings in Test, Shubman Gill at No.6

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