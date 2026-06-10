ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த ஹாரி ப்ரூக்!

ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இங்கிலாந்து வீரர் ஹாரி ப்ரூக் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான தரவரிசையை ஐசிசி இன்று (ஜூன் 10) வெளியிட்டது. அதில், டெஸ்ட் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இங்கிலாந்து அணியின் துணைக் கேப்டனான ஹாரி ப்ரூக் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார். முன்னதாக, முதலிடத்தில் இங்கிலாந்து அணியின் சக வீரரான ஜோ ரூட் இருந்த நிலையில், அவரை ஹாரி ப்ரூக் பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளார்.
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் நியூசிலாந்துக்கு எதிரானப் போட்டியில் அரைசதம் எடுத்ததன் மூலம், ஹாரி ப்ரூக் தரவரிசையில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார். இரண்டாவது இடத்தில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் மூன்றாவது இடத்தில் இங்கிலாந்து வீரர் ஜோ ரூட் ஆகியோர் உள்ளனர்.
இந்திய அணியைப் பொருத்தவரையில், கேப்டன் ஷுப்மல் கில் இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி 8-வது இடத்தில் உள்ளார். ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட்டில் சதம் விளாசியதன் மூலம் அவர் தரவரிசையில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளார்.
Summary
England player Harry Brook has secured the top spot in the ICC Test batter rankings.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.