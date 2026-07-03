அறிமுகமாக காத்திருக்கும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி; அழுத்தத்தில் இருக்கிறாரா சஞ்சு சாம்சன்?

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர் சஞ்சு சாம்சன் ஃபார்முக்குத் திரும்புவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
அயர்லாந்துக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் நிறைவடைந்ததையடுத்து, இந்திய அணி இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் போட்டிக்கு மழை காரணமாக முடிவு கிடைக்கவில்லை. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி மான்செஸ்டரில் நாளை (ஜூலை 4) நடைபெறுகிறது.
சஞ்சு சாம்சன் ஃபார்முக்குத் திரும்புவாரா?
டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டு இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல சஞ்சு சாம்சன் மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தார். அதன் பின், ஐபிஎல் தொடரிலும் அவர் நன்றாக விளையாடினார். இருப்பினும், அயர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் அவர் விளையாடிய விதமும், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் விளையாடிய விதமும் அவர் அழுத்தத்தில் இருக்கிறாரா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் அதிரடியில் மிரட்டிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி அனைவரும் எதிர்பார்த்தது போன்றே, அயர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டார். இருப்பினும், அவர் பிளேயிங் லெவனில் களமிறக்கப்படவில்லை. அயர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரின் இரண்டு போட்டிகளில் சஞ்சு சாம்சன் 5 ரன்கள் மற்றும் 0 ரன் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் அவர் ஒரு ரன் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
ஒருபுறம் அணியில் அறிமுகமாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி காத்திருக்க, மற்றொருபுறம் தொடர்ச்சியாக மூன்று ஆட்டங்களில் சஞ்சு சாம்சன் சரியாக விளையாடவில்லை. வைபவ் சூர்யவன்ஷியை பிளேயிங் லெவனில் களமிறக்க வேண்டும் என்ற விமர்சனங்களும் எழுந்துள்ளன.
இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையே மான்செஸ்டரில் நாளை நடைபெறும் இரண்டாவது டி20 போட்டியில் ஃபார்முக்குத் திரும்ப வேண்டும் என்ற நெருக்கடியில் சஞ்சு சாம்சன் உள்ளார். அணியில் சூர்யவன்ஷி இருப்பதால் சஞ்சு சாம்சன் சிறப்பாக விளையாடாத பட்சத்தில், அவருக்குப் பதிலாக சூர்யவன்ஷி களமிறக்கப்படவும் வாய்ப்பிருக்கிறது.
இரண்டாவது டி20 போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் தனது பழைய ஃபார்முக்குத் திரும்புவாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.
Summary
Regarding whether Sanju Samson is under pressure to return to form in the second T20 match against England...
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