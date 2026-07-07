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கிரிக்கெட்

ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், சாய் ஹோப் சதம்; 499 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த மே.இ.தீவுகள்!

இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 499 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.

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சதம் விளாசிய மகிழ்ச்சியில் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் - படம் | AP

Updated On :7 ஜூலை 2026, 6:33 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 499 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் மற்றும் இலங்கை இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆண்டிகுவாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய இலங்கை அணி அதன் முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 549 ரன்கள் எடுத்திருக்கையில் டிக்ளேர் செய்தது.

இலங்கை அணியில் அதிகபட்சமாக லகிரு உதாரா 248 பந்துகளில் 188 ரன்கள் (21 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள்) எடுத்தார். அவரைத் தொடர்ந்து, சோனல் தினுஷா 92 ரன்களும், கமிந்து மெண்டிஸ் 84 ரன்களும் எடுத்தனர். குசல் மெண்டிஸ் 69 ரன்கள் எடுத்தார்.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் தரப்பில் ஜேடன் சீல்ஸ் மற்றும் ஷமர் ஜோசப் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். அல்சாரி ஜோசப், ஆண்டர்சன் பிலிப், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், ராஸ்டன் சேஸ் மற்றும் காவெம் ஹாட்ஜ் தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.

ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், சாய் ஹோப் சதம்!

இலங்கை அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 549 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்ய, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி அதன் முதல் இன்னிங்ஸில் 499 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.

அந்த அணியில் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் மற்றும் சாய் ஹோப் இருவரும் சதம் விளாசி அசத்தினர். ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 180 ரன்களும், சாய் ஹோப் 112 ரன்களும் எடுத்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து, ஜான் கேம்பெல் 72 ரன்களும், காவெம் ஹாட்ஜ் 31 ரன்களும் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் யாரும் பெரிதாக ரன்கள் குவிக்கவில்லை.

இலங்கை தரப்பில் அஷிதா ஃபெர்னாண்டோ 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். பிரபாத் ஜெயசூர்யா 3 விக்கெட்டுகளையும், மிலன் ரத்நாயகே மற்றும் சோனல் தினுஷா தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.

இலங்கை 142 ரன்கள் முன்னிலை!

முதல் இன்னிங்ஸில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளைக் காட்டிலும் 50 ரன்கள் முன்னிலை பெற்ற இலங்கை அணி, நான்காம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 92 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் நிஷான் மதுஷங்கா 20 ரன்களும், லகிரு உதாரா 0 ரன்னும் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். தினேஷ் சண்டிமால் 40 ரன்களுடனும், கமிந்து மெண்டிஸ் 30 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர்.

இலங்கை அணி மேற்கிந்தியத் தீவுகளைக் காட்டிலும் 142 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

In the first innings of the second Test match against Sri Lanka, the West Indies team was bowled out for 499 runs.

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