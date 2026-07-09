Dinamani
தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்வு!ஆர்எஸ்எஸ் பெற்ற பிள்ளை என விமர்சித்த என்னுடன் ஏன் கூட்டணி வைத்தார் விஜய்? திருமாவளவன் கேள்விமேக்கேதாட்டு விவகாரம்: காங்கிரஸ் அமைச்சரை அமைச்சரவையிலிருந்து விடுவிக்க முதல்வர் விஜய் தயாரா? - இபிஎஸ் பயணச்சீட்டு பரிசோதகரை தாக்கிய வழக்கில் வழக்குரைஞருக்கு முன்ஜாமீன்!திருமாவளவனுக்கு நோபல் பரிசு! கருத்தைத் திரும்பப் பெற்ற வைகோபெயரை மாற்றலாம்; வரலாற்றை மாற்ற முடியாது: தங்கம் தென்னரசு!
/
கிரிக்கெட்

இந்திய அணிக்காக 100 போட்டிகளில் விளையாடுவேன் என கனவிலும் நினைக்கவில்லை: அக்‌ஷர் படேல்

இந்திய அணிக்காக 100 டி20 போட்டிகளில் விளையாடுவேன் என கனவிலும் நினைக்கவில்லை என இந்திய அணியின் ஆல்ரவுண்டர் அக்‌ஷர் படேல் தெரிவித்துள்ளார்.

News image

அக்‌ஷர் படேல் - படம் | பிசிசிஐ

Updated On :9 ஜூலை 2026, 6:52 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய அணிக்காக 100 டி20 போட்டிகளில் விளையாடுவேன் என கனவிலும் நினைக்கவில்லை என இந்திய அணியின் ஆல்ரவுண்டர் அக்‌ஷர் படேல் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான நான்காவது டி20 போட்டி பிரிஸ்டாலில் இன்று (ஜூலை 9) நடைபெறுகிறது. இந்தப் போட்டி இந்திய அணிக்காக அக்‌ஷர் படேல் விளையாடும் 100-வது டி20 போட்டியாகும்.

இந்த நிலையில், இந்திய அணிக்காக 100 டி20 போட்டிகளில் விளையாடுவேன் என கனவிலும் நினைக்கவில்லை என அக்‌ஷர் படேல் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: இந்திய அணிக்காக முதல் முறையாக டி20 ஆட்டத்தில் விளையாடும்போது, நான் ஒருபோதும் 100 போட்டிகளில் விளையாடுவேன் என நினைக்கவில்லை. இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இந்த டி20 தொடர் எனக்கு மிகவும் சிறப்பானது. ஏனெனில், இந்த தொடரின் இரண்டாவது போட்டியின்போது டி20 போட்டிகளில் என்னுடைய 100-வது விக்கெட்டினை வீழ்த்தினேன். தொடரின் 4-வது போட்டியில் என்னுடைய 100-வது சர்வதேச டி20 போட்டியில் விளையாடவுள்ளேன்.

இன்றைய நாள் எனக்கு மிகவும் சிறப்பான நாள். இந்த நாள் எனக்கு மிகவும் சிறப்பான உணர்வைத் தருகிறது. இந்த சாதனையை நான் தனியாளாக படைத்துவிடவில்லை. இந்த பயணத்தில் எனக்கு ஆதரவளித்த என்னுடைய குடும்பத்தினர், சக வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள் குழு அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றார்.

இந்திய அணிக்காக கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு அக்‌ஷர் படேல் டி20 போட்டிகளில் அறிமுகமானது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Indian all-rounder Axar Patel has stated that he never even dreamed of playing 100 T20 matches for the Indian team.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அக்‌ஷர் படேல் புதிய சாதனை!

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அக்‌ஷர் படேல் புதிய சாதனை!

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகம்; சச்சினின் சாதனையை முறியடித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி!

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகம்; சச்சினின் சாதனையை முறியடித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி!

டி20 போட்டிகளில் இந்திய அணி வியூகத்தை மாற்ற வேண்டும்: தலைமைப் பயிற்சியாளர்

டி20 போட்டிகளில் இந்திய அணி வியூகத்தை மாற்ற வேண்டும்: தலைமைப் பயிற்சியாளர்

ஐபிஎல் தொடரில் 2000 ரன்களைக் கடந்த அக்‌ஷர் படேல்!

ஐபிஎல் தொடரில் 2000 ரன்களைக் கடந்த அக்‌ஷர் படேல்!

விடியோக்கள்

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |

MK Stalin உடன் மீண்டும் பேச்சா? குழப்பும் Thirumavalavan

MK Stalin உடன் மீண்டும் பேச்சா? குழப்பும் Thirumavalavan

ஆளுநர் கேள்வி கேட்கக்கூடாது! ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? | வைகை | Madurai | Su. Venkatesan

ஆளுநர் கேள்வி கேட்கக்கூடாது! ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? | வைகை | Madurai | Su. Venkatesan

"எல்லா அமைச்சர்களும் ரீல்ஸ்தான் எடுக்கிறார்கள்!": நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

"எல்லா அமைச்சர்களும் ரீல்ஸ்தான் எடுக்கிறார்கள்!": நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK