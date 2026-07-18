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கிரிக்கெட்

லார்ட்ஸில் 3-வது ஒருநாள்: தொடரை வெல்லப்போவது யார்?

இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் கடைசிப் போட்டிக்கான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

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இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில், இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் - படம் | பிசிசிஐ

Updated On :18 ஜூலை 2026, 6:14 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் கடைசிப் போட்டிக்கான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி லார்ட்ஸ் திடலில் நாளை (ஜூலை 19) நடைபெறுகிறது. முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணியும், இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்தும் வெற்றி பெற்றதால் தொடர் சமனில் உள்ளது. இதனால், கடைசிப் போட்டிக்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

ஒருநாள் தொடருக்கு முன்பாக, இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடிய இந்திய அணி அந்த தொடரை 0-4 என்ற கணக்கில் இழந்தது. டி20 தொடரை இழந்த நிலையில், ஒருநாள் தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் இந்திய அணி உள்ளது.

இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா முதல் ஒருநாள் போட்டியில் 11 ரன்களும், இரண்டாவது போட்டியில் 26 ரன்களும் எடுத்தார். முதல் போட்டியில் விராட் கோலி 5 ரன்களும், இரண்டாவது போட்டியில் 65 ரன்களும் எடுத்தார். தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியமான போட்டியில் இவர்கள் இருவரின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

இந்தியா, இங்கிலாந்து இந்த இரண்டு அணிகளில் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரைக் கைப்பற்றப் போவது யார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.

Summary

Anticipation is mounting among fans for the final match of the ODI series between India and England, which will decide the winner.

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