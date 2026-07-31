ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2027 நடைபெறும் 12 இடங்கள்..! 24 ஆண்டுகளுக்குப் பின் ஆப்பிரிக்காவில்!

ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2027 நடைபெறும் இடங்களை ஐசிசி அறிவித்துள்ளன. இதில் 24 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஆப்பிரிக்காவில் ஒருநாள் உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் நடைபெற இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த உலகக் கோப்பை 2023ல் இந்தியாவில் நடைபெற்றது. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி கோப்பை வென்று அசத்தியது. இந்திய அணி இறுதிப் போட்டியில் தோல்வியுற்றது.
இந்த ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2027 போட்டிகள் தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே, நமீபியா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற இருக்கின்றன. 14 அணிகள் இதில் பங்கேற்கின்றன.
மொத்தமாக 12 இடங்களில் நடைபெறும் இந்த உலகக் கோப்பைப் போட்டிகளில் அதிகபட்சமாக தென்னாப்பிரிக்காவில் 8 இடங்களில் நடைபெறுகின்றன.
தென்னாப்பிரிக்கா (8)
வாண்டரர்ஸ் திடல் (ஜோகன்னஸ்பர்க்), சென்ச்சுரியன் (ஷ்வானே), நியூலேண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் திடல் (கேப் டவுன்), கிங்ஸ்மீட் கிரிக்கெட் திடல் (டர்பன்), செயின்ட் ஜார்ஜஸ் பார்க் (கெபெர்ஹா), மங்கவுங் ஓவல் (ப்ளோம்ஃபோன்டைன்), போலண்ட் பார்க் (பார்ல்) பஃபலோ பார்க் (கு-கோம்போ சிட்டி, முன்பு ஈஸ்ட் லண்டன் என்று அழைக்கப்பட்டது) ஆகிய 8 இடங்களில் நடைபெற இருக்கின்றன.
ஜிம்பாப்வே (3)
ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் (ஹராரே), குவீன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் (புலவாயோ), ஃபாலே மோசி-ஓவா-துன்யா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் (விக்டோரியா ஃபால்ஸ்) ஆகிய 3 இடங்களில் நடைபெற இருக்கின்றன.
நமீபியா (1)
நமீபியாவில் விண்ட்ஹோக் இடத்தில் நமீபியா கிரிக்கெட் திடலில் ஒரு போட்டி நடைபெறவிருக்கிறது.
The 12 venues that will be used at next year's @cricketworldcup have been locked in ð¤©#CWC27— ICC (@ICC) July 31, 2026
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Summary
Men’s Cricket World Cup 2027 venues and brand revealed
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