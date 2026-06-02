கிரிக்கெட்

இன்ஸ்டாகிராமில் புதிய சாதனை படைத்த ஆர்சிபி!

ஆர்சிபி அணி இன்ஸ்டாகிராமில் நிகழ்த்திய புதிய சாதனை குறித்து...

ஆர்சிபி அணி - படம்: எக்ஸ் / ஆர்சிபி

Updated On :2 ஜூன் 2026, 3:45 pm IST

ஆர்சிபி அணி இன்ஸ்டாகிராமில் முதல் ஐபிஎல் அணியாக 25 மில்லியன் (2.5 கோடி) பின்தொடர்வோர்களைப் பெற்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ஆர்சிபி அணி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக ஐபிஎல் கோப்பையை வென்று அசத்தியுள்ளது. எம்.எஸ். தோனி, ரோஹித் சர்மா வரிசையில் தொடர்ச்சியாக கோப்பை வென்றவராக ரஜத் படிதாரும் இணைந்துள்ளார்.

ஐபிஎல் போட்டிகள் 2008 முதல் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் ஆர்சிபி அணி 2 முறை கோப்பை வென்றுள்ளன. சிஎஸ்கே, மும்பை அணி தலா 5 கோப்பைகளை வென்றுள்ளன.

தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா தொடங்கிய இந்த ஆர்சிபி அணியை 1.78 பில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கு ஆதித்யா பிர்லா குரூப், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, போல்ட் வென்சுரிஸ், பிளாக்ஸ்டோன் ஆகிய நிறுவனங்கள் வாங்கின.

ஆர்சிபி அணியில் விராட் கோலி, ரஜத் படிதார் என்ற வீரர்களுக்கு ரசிகர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். கடந்த சீசனில் இருந்து இதில் விளையாடும் அணி வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார்கள்.

ஆர்சிபியின் ஆடவர், மகளிர் அணிக்கும் ஒரே இன்ஸ்டாகிராம் பயன்படுத்துவதால் மற்ற அணிகளை விடவும் இதற்கு அதிகமான ஃபாலோயர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற கருத்து நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில்தான் ஆர்சிபி முதல் ஐபிஎல் அணியாக 25 மில்லியன் (2.5 கோடி) பின்தொடர்வோர்களைப் பெற்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

Summary

Rcb becomes the first IPL team to complete 25 million followers on Instagram

