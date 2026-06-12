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கிரிக்கெட்

நியூசி. நட்சத்திர வீரர் கேன் வில்லியம்சன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு!

நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கேன் வில்லியம்சன் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு அறிவித்துள்ளதைப் பற்றி...

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கேன் வில்லியம்சன்.

Updated On :12 ஜூன் 2026, 4:16 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கேன் வில்லியம்சன் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

Summary

New Zealand stalwart Kane Williamson has announced his retirement from international cricket with immediate effect, bringing the curtains down on a stellar career spanning nearly 16 years and 378 matches across formats.

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