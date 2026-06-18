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கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தான் கேப்டன் ஃபாத்திமா சனா போராட்டம் வீண்: உலகக் கோப்பையில் 2-ஆவது தோல்வி!

ஐசிசி டி20 மகளிர் உலகக் கோப்பையின் 11-ஆவது போட்டி குறித்து...

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பாகிஸ்தான் கேப்டன் ஃபாத்திமா சனா. - படம்: ஏஎஃப்பி

Updated On :18 ஜூன் 2026, 3:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐசிசி டி20 மகளிர் உலகக் கோப்பையின் 11-ஆவது போட்டியில் பாகிஸ்தானும் தென்னாப்பிரிக்காவும் பிர்மிங்கமில் மோதின. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 126 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக அணியின் கேப்டன் ஃபாத்திமா சனா 55 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

தென்னாப்பிரிக்கா சார்பில் மரிசான் காப் 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார். அடுத்து பேட்டிங் விளையாடிய இந்த அணி 16.5 ஓவர்களில் 127/8 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.

அதிகபட்சமாக அன்னரி டெர்க்ஸன் 52 ரன்கள் குவித்தார். நடினே டி கிளார்க் 37 ரன்கள் எடுத்து வெற்றிக்கு உதவினார். பாகிஸ்தான் சார்பில் ஃபாதிமா சனா 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார்.

ஃபாத்திமா சனா பேட்டிங், பந்துவீச்சில் தனியாளாகப் போராடினார். இருந்தும், பாகிஸ்தான் அணி தனது இரண்டாவது போட்டியிலும் தோல்வியைச் சந்தித்திருக்கிறது.

குரூப் ஏ புள்ளிப் பட்டியலில் இந்தியா முதலிடத்திலும் பாகிஸ்தான் ஐந்தாவது இடத்திலும் இருக்கின்றன.

Summary

Pakistan captain Fatima Sana's fighting effort goes in vain; South Africa secures a stunning victory! T20 world cup

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